एशिया कप 2025 में शुभमन गिल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, BCCI जल्द करेगा ऐलान

एशिया कप में शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया जा सकता है। बीसीसीआई के इस फैसले से न केवल गिल की T20I में वापसी होगी, बल्कि सभी प्रारूपों में भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक उभरते हुए लीडर के रूप में उनकी स्थिति भी मजबूत होगी।

इंग्लैंड दौरे पर शानदार तरीके से भारतीय टेस्ट टीम को लीड करने का ईनाम शुभमन गिल को जल्द मिल सकता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के अचानक रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल ने टीम को डगमगाने नहीं दिया और नई टीम के साथ इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से ड्रॉ करवाई। भारतीय टीम अब सीधा 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 के दौरान ही एक्शन में नजर आएगी। रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई शुभमन गिल को इस टूर्नामेंट में उप-कप्तान बना सकता है।

बीसीसीआई के इस फैसले से न केवल गिल की T20I में वापसी होगी, बल्कि सभी प्रारूपों में भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक उभरते हुए लीडर के रूप में उनकी स्थिति भी मजबूत होगी। बीसीसीआई इसी महीने एशिया कप का स्क्वॉड का ऐलान करेगा।

जब से विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी है तब से भारत अलग-अलग कप्तानों के साथ अलग-अलग फॉर्मेट में खेलती नजर आती है। मौजूदा समय में सूर्यकुमार यादव T20I के तो शुभमन गिल टेस्ट के और रोहित शर्मा वनडे टीम के कप्तान है।

बीसीसीआई की नजरें शुभमन गिल को सभी फॉर्मेट को लीड करने की जिम्मेदारी देने पर है।

नियमित कप्तान सूर्यकुमार यादव का इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से फिट होने की संभावना है। भारत की पिछली T20I सीरीज में अक्षर पटेल उप-कप्तान थे, वहीं टीम में हार्दिक पांड्या जैसे लीडर भी है। मगर इसके बावजूद गिल को उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है।

शुभमन गिल ने आखिरी T20I 2024 में खेला था, इसके बाद वह लगातार टीम से बाहर चल रहे हैं। गिल की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों ने ओपनर की जिम्मेदारी संभाली। अब देखना होगा कि अगर गिल की टी20 सेटअप में वापसी होती है तो वह किस नंबर पर खेलेंगे। अगर वह ओपनिंग नहीं करते हैं तो वह ज्यादा से ज्यादा नंबर-3 पर खेल सकते हैं।

गिल ने लगातार तीन आईपीएल सीजन में भी शानदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने क्रमशः 157.80 के स्ट्राइक रेट से 890 रन, 147.40 के स्ट्राइक रेट से 426 रन और 155.88 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए हैं। गिल के बेहतर स्ट्राइक रेट और आईपीएल में बनाए गए ज्यादातर रनों के साथ-साथ एक कप्तान के रूप में उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा ने थिंक-टैंक को उन्हें टीम में वापस लाने के लिए प्रेरित किया है।