अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए कब जुड़ेंगे कोहली और रोहित

शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय वनडे टीम अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी रवाना होने से पहले टीम से जुड़ेंगे।

भारतीय वनडे क्रिकेट टीम दो अलग अलग समूहों में 15 अक्टूबर को दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी और यात्रा का अंतिम कार्यक्रम टिकटों की उपलब्धता और व्यवस्था पर निर्भर करेगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने हैं । बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार खिलाड़ियों का एक समूह सुबह रवाना होगा, जबकि अगला समूह शाम को जायेगा। लंबी दूरी की उड़ान के लिये बिजनेस श्रेणी के टिकटों की उपलब्धता पर यह निर्भर करेगा। भारतीय चयनकर्ताओं ने 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए शनिवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रोहित को वनडे कप्तानी से हटाकर युवा टेस्ट कप्तान गिल को कमान सौंपी।

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली और उपकप्तान श्रेयस अय्यर टीम की रवानगी से पहले दिल्ली में टेस्ट टीम के सदस्यों से जुड़ेंगे। एक सूत्र ने बताया ,‘‘ विराट और रोहित रवानगी के दिन या एक दिन पहले दिल्ली पहुंचेंगे।’’ टीम यहां से पर्थ रवाना होगी जहां 19 अक्टूबर को पहला वनडे खेला जाना है।

अगर अभी चल रहे घरेलू या अंतरराष्ट्रीय मैच समय से पहले खत्म हो जाते हैं तो वनडे टीम में शामिल खिलाड़ियों को अपने घर जाने के लिये छोटा ब्रेक मिल सकता है। भारतीय टीम 10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा और आखिरी टेस्ट खेलेगी।

चयनकर्ताओं ने एक बड़े फैसले में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी है। विराट और रोहित हालांकि टीम का हिस्सा हैं । इस बीच मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पूरी टीम को राजिंदर नगर स्थित अपने आवास पर डिनर के लिये आमंत्रित किया है। वनडे मैच 19 से 25 अक्टूबर के बीच सिडनी, एडीलेड और मेलबर्न में खेले जायेंगे जिसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज होनी है।