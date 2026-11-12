शुभमन गिल-केएल राहुल OUT, ईशान किशन IN; चौथे वनडे के लिए भारत की संभावित XI
IND vs NZ चौथा वनडे शुक्रवार, 13 नवंबर को खेला जाना है। भारतीय प्लेइंग XI में कम से कम 3 बदलाव होना तय है। कप्तान शुभमन गिल समेत केएल राहुल और अंशुल कंबोज टेस्ट सीरीज की तैयारियों के चलते आखिरी दो वनडे नहीं खेलेंगे।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार, 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाना है। इस मुकाबले में भारतीय XI में कम से कम 3 बदलाव होना तय है। दरअलस, 19 नवंबर से शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की सीरीज की तैयारियों के लिए कप्तान शुभमन गिल समेत कई भारतीय खिलाड़ियों ने आखिरी दो वनडे ना खेलने का फैसला किया है। श्रेयस अय्यर बाकी दो वनडे में टीम इंडिया के कप्तान होंगे। भारतीय प्लेइंग XI की बात करें तो, गिल के अलावा केएल राहुल और अंशुल कंबोज दो अन्य खिलाड़ी हैं जो चौथे वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में कौन-कौन इन खिलाड़ियों की जगह लेगा आईए एक नजर डालते हैं-
ईशान किशन की एंट्री तय
ईशान किशन की चौथे वनडे में एंट्री तय मानी जा रही है। वह केएल राहुल की जगह टीम में विकेट कीपर की भूमिका अदा करेंगे। उनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं है। किशन रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज कर सकते, साथ ही वह नंबर-5 पर भी बैटिंग कर मिडिल ऑर्डर का भार संभाल सकते हैं। अब यह हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर पर निर्भर करता है कि वह ईशान किशन को किस जगह खिलाते हैं।
भारतीय टॉप-4 में कोई लेफ्टी बल्लेबाज नहीं है, वहीं किशन का बतौर ओपनर परफॉर्मेंस भी धमाकेदार रहा है। ऐसे में उन्हें रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर बनाना ही सबसे फायदे का सौदा हो सकता है।
मोहम्मद सिराज को मिल सकता है मौका
पहले तीन वनडे मैचों में बेंच गर्म कर रहे मोहम्मद सिराज को टेस्ट सीरीज से पहले मौका दिया जा सकता है। उनका चयन वनडे टीम में सभी 5 मुकाबलों के लिए हुआ है। ऐसे में वह न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में टेस्ट सीरीज से पहले तालमेल बैठा सकते हैं। उम्मीद की जा रही थी कि सिराज को पहले मैच से ही मौका मिलेगा, मगर इंडिया ए के लिए खेलने के चलते वह पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे, इस ओपनिंग मुकाबले में अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, आकिब नबी और अंशुल कंबोज ने ऐसा धाकड़ प्रदर्शन किया कि टीम मैनेचमेंट ने इस चौकड़ी को ना तोड़ना ही बेहतर समझा। अब कंबोज जब खुद बाहर हो गए हैं तो सिराज को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है।
तिलक वर्मा निभाएंगे फिनिशर की भूमिका?
तिलक वर्मा की वनडे टीम में जगह बतौर फिनिशर हो सकती है। केएल राहुल नंबर-6 पर इस सीरीज में बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया अक्षर पटेल के रूप में एक लेफ्टी बल्लेबाज को नंबर-5 पर मौका दे रही है। तिलक के आने से भारत को नंबर-5 पर एक प्रॉपर बैटर मिल जाएगा जो मैच फिनिश करने का भी मद्दा रखता है। तिलक टी20 में इसी भूमिका को अदा कर रहे हैं। वहीं उनके आने से मिडिल ऑर्डर में भी लेफ्टी बल्लेबाज की कमी पूरी हो जाएगी। रुतुराज गायकवाड़ भी एक ऑपशन है, मगर उनकी जगह नंबर-4 के नीचे नहीं बनती।
भारत की संभावित XI- रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमनधीर, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें