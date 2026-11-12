शुभमन गिल-केएल राहुल OUT, ईशान किशन IN; चौथे वनडे के लिए भारत की संभावित XI

IND vs NZ चौथा वनडे शुक्रवार, 13 नवंबर को खेला जाना है। भारतीय प्लेइंग XI में कम से कम 3 बदलाव होना तय है। कप्तान शुभमन गिल समेत केएल राहुल और अंशुल कंबोज टेस्ट सीरीज की तैयारियों के चलते आखिरी दो वनडे नहीं खेलेंगे।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार, 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाना है। इस मुकाबले में भारतीय XI में कम से कम 3 बदलाव होना तय है। दरअलस, 19 नवंबर से शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की सीरीज की तैयारियों के लिए कप्तान शुभमन गिल समेत कई भारतीय खिलाड़ियों ने आखिरी दो वनडे ना खेलने का फैसला किया है। श्रेयस अय्यर बाकी दो वनडे में टीम इंडिया के कप्तान होंगे। भारतीय प्लेइंग XI की बात करें तो, गिल के अलावा केएल राहुल और अंशुल कंबोज दो अन्य खिलाड़ी हैं जो चौथे वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में कौन-कौन इन खिलाड़ियों की जगह लेगा आईए एक नजर डालते हैं-

ईशान किशन की चौथे वनडे में एंट्री तय मानी जा रही है। वह केएल राहुल की जगह टीम में विकेट कीपर की भूमिका अदा करेंगे। उनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं है। किशन रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज कर सकते, साथ ही वह नंबर-5 पर भी बैटिंग कर मिडिल ऑर्डर का भार संभाल सकते हैं। अब यह हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर पर निर्भर करता है कि वह ईशान किशन को किस जगह खिलाते हैं।

भारतीय टॉप-4 में कोई लेफ्टी बल्लेबाज नहीं है, वहीं किशन का बतौर ओपनर परफॉर्मेंस भी धमाकेदार रहा है। ऐसे में उन्हें रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर बनाना ही सबसे फायदे का सौदा हो सकता है।

मोहम्मद सिराज को मिल सकता है मौका पहले तीन वनडे मैचों में बेंच गर्म कर रहे मोहम्मद सिराज को टेस्ट सीरीज से पहले मौका दिया जा सकता है। उनका चयन वनडे टीम में सभी 5 मुकाबलों के लिए हुआ है। ऐसे में वह न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में टेस्ट सीरीज से पहले तालमेल बैठा सकते हैं। उम्मीद की जा रही थी कि सिराज को पहले मैच से ही मौका मिलेगा, मगर इंडिया ए के लिए खेलने के चलते वह पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे, इस ओपनिंग मुकाबले में अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, आकिब नबी और अंशुल कंबोज ने ऐसा धाकड़ प्रदर्शन किया कि टीम मैनेचमेंट ने इस चौकड़ी को ना तोड़ना ही बेहतर समझा। अब कंबोज जब खुद बाहर हो गए हैं तो सिराज को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है।