गिल-रूट के बीच नंबर-1 की रेस, जायसवाल-राहुल टॉप-5 में; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा शतक
WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की रेस में इस समय भारतीय कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं। दोनों ने अभी तक 5-5 सेंचुरी लगाई है।
WTC 2025-27 के फाइनल को 1 साल से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में आइए एक नजर उन खिलाड़ियों की लिस्ट पर डालते हैं, जिन्होंने इस चक्र में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। नंबर-1 की पोजिशन के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के बीच रेस जारी है। वहीं टॉप-5 में दो अन्य भारतीय केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल भी मौजूद हैं। भारत ने अभी तक इस WTC चक्र में तीन सीरीज खेल ली है और टीम इंडिया को इतनी ही सीरीज और खेलनी है। 15 अगस्त से टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज करेगी। इसके बाद भारत न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट मैच खेलेगी। भारत की इस चक्र की आखिरी टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर होगी।
गिल-रूट के बीच नंबर-1 की रेस
शुभमन गिल और जो रूट ने WTC 2025-27 में अभी तक सबसे अधिक 5-5 सेंचुरी लगाई है। गिल ने 8 मैचों की 14 पारियों में 5 शतक के साथ 950 रन बनाए हैं, जबकि रूट ने इतने ही शतकों के साथ 13 मैचों की 25 पारियों में 1108 रन बनाए हैं। इंग्लैंड भी 19 अगस्त से पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज करने जा रही है। अब देखना होगा कि गिल या रूट में से कौन पहले किससे आगे निकलता है।
केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल भी टॉप-5 में
भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 3-3 शतक लगा चुके हैं। यह दोनों ही खिलाड़ी टॉप-5 में मौजूद हैं। इनके अलावा शे होप, ट्रैविस हेड, डेवोन कॉन्वे और नजीमउल हुसैन शांतो ने भी इतनी ही सेंचुरी लगाई है। न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज टॉम लैथम 4 शतकों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं।
ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा समेत 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी तक 2-2 शतक जड़ चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के खिलाड़ियों के पास अगले कुछ दिनों में इस लिस्ट में आगे बढ़ने का मौका होगा। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी मौजूदा WTC चक्र में एक से ज्यादा शतक नहीं लगा पाया है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें