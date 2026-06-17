ODI में सचिन तेंदुलकर से भी आगे हैं शुभमन गिल, देखिए 57 पारियों के बाद कैसा है दोनों का प्रदर्शन
वनडे क्रिकेट में 57 पारियों के बाद बतौर ओपनर रन बनाने के मामले में शुभमन गिल सचिन तेंदुलकर से भी आगे नजर आते हैं। हालांकि, शतकों के मामले में वे सचिन से पीछे हैं, लेकिन फिफ्टी ज्यादा लगाई हैं। देखिए दोनों का प्रदर्शन कैसा है।
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में एक बार फिर शुभमन गिल सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। उन्होंने पहले वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 11 चौके और दो छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 127.27 था। शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं और उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों से अक्सर होती रहती है। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि 57 पारियों के बाद शुभमन गिल और सचिन तेंदुलकर का प्रदर्शन कैसा रहा है।
बतौर ओपनर 57 पारियों के बाद गिल ने बनाए हैं सचिन से ज्यादा रन
वनडे क्रिकेट में 57 परियों के बाद एक तरफ जहां शुभमन गिल ने बतौर सलामी बल्लेबाज 57.72 की शानदार औसत और 99.35 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2771 रन बनाए हैं, वहीं सचिन तेंदुलकर ने इतनी ही पारियों के बाद 49.49 की औसत और 88.37 की स्ट्राइक रेट के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज कुल 2623 रन बनाए थे। इस तरह क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर शुभमन गिल से बतौर सलामी बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 57 पारियों के बाद रन बनाने के मामले में पीछे नजर आते हैं।
शतकों के मालमें में सचिन शुभमन से आगे, लेकिन अर्धशतकों में पीछे
57 वनडे पारियों के बाद एक तरफ जहां शुभमन गिल ने सात शतक लगाए हैं, वहीं सचिन तेंदुलकर इस मामले में आगे नजर आते हैं। उन्होंने अब तक नौ शतक लगा दिए थे। हालांकि, शुभमन गिल ने इस दौरान अर्धशतक ज्यादा लगाए हैं। 57 वनडे पारियों के बाद कप्तान गिल के बल्ले से 17 फिफ्टी निकली हैं, वहीं सचिन तेंदुलकर ने इतनी पारियों के बाद कल 14 अर्धशतक लगाए थे।
दूसरे वनडे मैच में कप्तान गिल से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद
भारत और अफगानिस्तान के बीच भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच में एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद सभी भारतीय प्रशंसक कर रहे हैं। पिछले मैच में जिस तरह से वह अर्धशतक को शतक में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, इस मैच में उनके पास शतक लगाने का मौका होगा। हाल ही में शुभमन गिल ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की है। वे भारत के लिए सबसे कम पारियों में वनडे क्रिकेट में तीन हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने शिखर धवन को पीछे कर दिया है। साथ ही गिल दुनिया के ऐसा करने वाले दूसर बैटर बने हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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