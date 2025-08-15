कप्तानी तो छोड़िए एशिया कप की टीम में भी जगह नहीं बना पाएंगे शुभमन गिल! नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

T20 एशिया कप 2025 के लिए कप्तानी तो छोड़िए टीम में भी शुभमन गिल जगह नहीं बना पाएंगे। नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। भारत संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ बना रहना चाहता है।

शुभमन गिल के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक और एशिया कप 2025 के लिए कप्तान बनाए जाने की अटकलें धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि एक ताजा मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि बीसीसीआई की चयन समिति सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाए रखने पर अड़िग है। टी20 एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है, जिसमें सूर्या ही टीम के कप्तान होंगे, जबकि शुभमन गिल की वापसी भी संभव नहीं है। 19 अगस्त को एशिया कप के लिए टीम का ऐलान होना है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर मुंबई में 19 अगस्त को सिलेक्शन मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीम का ऐलान करेंगे। एक सूत्र ने इस न्यूजपेपर को बताया, "जी हां, एशिया कप के लिए टीम का चयन 19 अगस्त को मुंबई में होगा। चयन समिति की बैठक के बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।" रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार मुंबई में होने वाली बैठक का हिस्सा होंगे।

सूर्यकुमार यादव फिलहाल स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी से उबरने के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में है। सूर्यकुमार ने सीओई में ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट में उन अटकलबाजियों को भी विराम लग गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल को भारत का नया टी20I कप्तान बनाया जाएगा। भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने युवा टीम के साथ 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराई थी। 754 रन इस सीरीज में उन्होंने बनाए थे।

क्रिकेट एक्सपर्ट ने उनकी कप्तानी की पहली सीरीज के बाद उनको तीनों फॉर्मेट के कप्तान के रूप में देखा है। हालांकि, ताजा रिपोर्ट में साफ हो गया है कि टी20 क्रिकेट में सूर्या ही आगे कप्तानी करेंगे। इतना ही नहीं, 25 वर्षीय खिलाड़ी को एशिया कप के लिए टी20 टीम में जगह भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि चयनकर्ता संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की मौजूदा सलामी जोड़ी के साथ ही खेलना जारी रखेंगे। यहां तक कि यशस्वी जायसवाल को भी रेड बॉल क्रिकेट पर फोकस करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, इस साल आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद श्रेयस अय्यर की अनदेखी होने की भी उम्मीद है।