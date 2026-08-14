शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच में किस गेंदबाज को दे रहे हैं मौका? प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया हिंट
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने संकेत दिया है श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अनुभवी मोहम्मद सिराज के साथ प्रसिद्ध कृष्णा नई गेंद साझा कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने गुरनूर बराड़ की भी तारीफ की।
भारत के कप्तान शुभमन गिल ने संकेत दिया है कि शनिवार 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रहे पहले टेस्ट में अनुभवी मोहम्मद सिराज के साथ प्रसिद्ध कृष्णा नई गेंद साझा कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कर्नाटक के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध और युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ में से किसी एक को चुनने को 'मुश्किल फैसला' बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गिल ने गोलमोल ही जवाब दिया।
भारत इस दौरे पर बाएं हाथ के तीन स्पिनरों रविंद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव के साथ उतर रहा है। वहीं, चार तेज गेंदबाजों में सिराज की जगह लगभग तय है। आकिब नबी दौड़ में नहीं हैं, जबकि छह फुट पांच इंच लंबे गुरनूर बराड़ और उनसे एक इंच छोटे प्रसिद्ध कृष्णा के बीच चयन होना है। प्रसिद्ध सात टेस्ट खेल चुके हैं और उनके नाम 25 विकेट हैं।
बराड़ पुरानी गेंद से शानदार, मगर…
पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''गुरनूर बराड़ ने पुरानी गेंद से शानदार गेंदबाजी की है, क्योंकि वह अच्छी रफ्तार से उछाल हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले कुछ समय में अच्छी गेंदबाजी की है, जैसा कि हमने अभ्यास मैच में देखा। इसलिए यह मुश्किल फैसला है।'' गिल ने कहा कि यह सीरीज जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में प्रसिद्ध और गुरनूर जैसे खिलाड़ियों के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का मौका है। बुमराह घुटने की चोट के कारण टीम में नहीं हैं।
उन्होंने कहा, ''जसप्रीत बुमराह यहां नहीं हैं, लेकिन यह किसी और के लिए आगे बढ़ने का मौका है। यह खेल की रफ्तार को समझने की बात है।'' बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को एक अन्य बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन की गैरमौजूदगी में नंबर तीन पर उतारे जाने की उम्मीद है। वहीं, दबाव में चल रहे ध्रुव जुरेल के पिछले कुछ टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बावजूद मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने की संभावना है।
खिलाड़ियों को समय देना होगा
इस संदर्भ में गिल ने कहा, ''खिलाड़ी अपने आप आगे बढ़ेंगे। हमें उन्हें समय देना होगा। कुछ खिलाड़ियों को थोड़ा समय चाहिए।'' उन्होंने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और टीम प्रबंधन के बीच कथित तौर पर संवाद में कमी की अटकलों को भी खारिज किया। गिल ने कहा, ''उनके साथ लगातार संवाद होता रहता है। दुर्भाग्य से साई सुदर्शन में उतना सुधार नहीं हुआ जितना हम चाहते थे, क्योंकि टेस्ट में हम जोखिम नहीं ले सकते, लेकिन हमें अपने 15 खिलाड़ियों पर भरोसा है।''
टेस्ट कप्तान के रूप में एक साल पूरा कर चुके गिल का मानना है कि वह हर मैच के साथ इस भूमिका में बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के उस अभियान को फिर पटरी पर लाने के बारे में होगी जिसे पिछली कुछ श्रृंखलाओं में झटके लगे हैं। उन्होंने कहा, ''अब मैं कप्तान की भूमिका में सहज हूं। हमारा लक्ष्य विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह की दौड़ में बने रहना है। इसके लिए हमें छह या सात टेस्ट जीतने होंगे। इसलिए हम यहां से शुरुआत करना चाहते हैं।''
शनिवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाला पहला टेस्ट भारत का पारंपरिक प्रारूप में 600वां मैच होगा। भारत ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। गिल ने कहा, ''600वें टेस्ट में अपने देश की अगुआई करना सम्मान की बात है और स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा करना इससे भी बड़ा सम्मान है।"
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