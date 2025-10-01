विंडीज के खिलाफ प्लेइंग इलेवन को लेकर शुभमन गिल ने दिया हिंट, बुमराह की फिटनेस पर भी अपडेट

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में परिस्थितियां और मौसम को देखते एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को मौका मिल सकता है। हालांकि प्लेइंग इलेवन पर अंतिम फैसला पिच में नमी देखने के बाद होगा।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (2 अक्टूबर) से अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम हाल ही में टी20 एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बनी थी। एशिया कप स्क्वॉड का हिस्सा रहे कुछ खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वॉड में भी शामिल हैं। ऐसे में उन खिलाड़ियों को आराम करने का मौका नहीं मिला है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल भी एशिया कप स्क्वॉड का हिस्सा थे और बतौर उपकप्तान खेल रहे थे। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दोनों टीमों का हिस्सा रहे। वहीं भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने हिंट दिया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ उतर सकती है।

विवादों से घिरा एशिया कप जीतने के बाद भले ही लंबा ब्रेक नहीं मिल सका हो लेकिन शुभमन गिल की टीम का पलड़ा खराब फॉर्म से जूझ रही वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार से हरी भरी पिच पर शुरू हो रहे पहले टेस्ट में भारी रहेगा। शुभमन गिल ने कहा, ''आपको प्लेइंग इलेवन के बारे में कल पता चल जाएगा। परिस्थितियां और मौसम को देखते हुए एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज खेल सकता है। हम पिच में नमी देखने के बाद कल कोई फैसला लेंगे। इस टेस्ट मैच के लिए यह तेज एक बदलाव था। मैं लय में आना चाहता था; प्रारूप बदलना तकनीकी से अधिक मानसिक होता है।"

शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर भी अपडेट दिया है। शुभमन गिल ने कहा, ''जसप्रीत बुमराह को लेकर फैसला हर मैच के बाद लिया जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने टेस्ट में कितनी गेंदबाजी की है और गेंदबाजों को कैसा महसूस होता है। अभी कुछ तय नहीं है। इतना क्रिकेट खेलने के बाद, मैं इसे हफ्ते दर हफ्ते देखूंगा। मैं ज्यादा आगे के बारे में नहीं सोच रहा हूं। बल्लेबाज़ों के लिए, गेंदबाजों के विपरीत, यह शारीरिक से ज़्यादा मानसिक थकान होती है। अभी मैं बिल्कुल तरोताजो हूं।"

टीम- भारत टीम: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), एन जगदीसन, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी