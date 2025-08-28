Shubman Gill Health update know how fit the vice captain is before the Asia Cup 2025 शुभमन गिल को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें एशिया कप से पहले कितने फिट हैं उप-कप्तान, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shubman Gill Health update know how fit the vice captain is before the Asia Cup 2025

शुभमन गिल को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें एशिया कप से पहले कितने फिट हैं उप-कप्तान

रिपोर्ट के अनुसार, गिल की हालत में सुधार हो रहा है और वे जल्द ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह इस हफ्ते के अंत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में जांच कराएंगे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 07:44 AM
share Share
Follow Us on
शुभमन गिल को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें एशिया कप से पहले कितने फिट हैं उप-कप्तान

बीमारी के कारण दलीप ट्रॉफी से बाहर हुए नवनियुक्त टेस्ट कप्तान और T20I उप-कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गिल की हालत में सुधार हो रहा है और वे जल्द ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह इस हफ्ते के अंत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में जांच कराएंगे। उनकी ब्लड रिपोर्ट में कोई बड़ी समस्या नहीं पाई गई है, और वायरल फ्लू के ठीक होने के बाद उनके जल्द ही पूरी तरह से अभ्यास में लौटने की उम्मीद है। दलीप ट्रॉफी के पहले मैच से बाहर होने के बाद शुभमन गिल की जगह नोर्थ जोन की कप्तानी हरियाणा के अंकित कुमार करेंगे। गिल इस समय मोहाली में हैं।

पिछले कुछ हफ्तों से सीओई में काफी चहल-पहल है क्योंकि कई अनुबंधित क्रिकेटर अपनी नियमित फिटनेस जांच के लिए यहां आते-जाते रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो विभिन्न दलीप ट्रॉफी टीमों का हिस्सा हैं और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में भी शामिल हुए थे।

कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी अपनी नियमित फिटनेस पर काम कर रहे हैं और यह भी पता चला है कि मोहम्मद सिराज जो कड़ी सीरीज के बाद आराम कर रहे हैं वह भी जल्द ही बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेंगे।

नीतीश कुमार रेड्डी भी इंग्लैंड सीरीज के दौरान लगी चोट से उबरने के लिए सीओई में डेरा डाले हुए हैं, और इस ऑलराउंडर को पूरी तरह से मैच फिटनेस हासिल करने में अभी कुछ समय लगेगा।

इस महीने की शुरुआत में हार्दिक पांड्या का सीओई में असेसमेंट हुआ था और यह ऑलराउंडर अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप से पहले पिछले कुछ दिनों से बड़ौदा में ट्रेनिंट ले रहा है। जहां तक ऋषभ पंत की बात है, उनका प्लास्टर उतर चुका है और उनके भी जल्द ही बीसीसीआई की सुविधा में रिहैबिलिटेशन शुरू करने की उम्मीद है।

Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |