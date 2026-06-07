T20 कैप्टन के तौर पर श्रेयस अय्यर से बेहतर विकल्प थे शुभमन गिल, किसने किया ये सनसनीखेज दावा?
संजय मांजरेकर ने साफ कहा कि भारत का अगला T20I कप्तान बनने के लिए शुभमन गिल में श्रेयस अय्यर से बेहतर काबिलियत है। बीसीसीआई और सिलेक्टर्स ने श्रेयस अय्यर को नया टी20 कैप्टन नियुक्त किया है।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने एक बड़ा दावा भारत की टी20 टीम की कप्तानी को लेकर किया है। बीसीसीआई और सिलेक्टर्स ने सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छीन ली है और श्रेयस अय्यर को नया कप्तान नियुक्त किया है। हालांकि, मांजरेकर का कहना है कि श्रेयस अय्यर से ज्यादा काबिलियत कप्तानी की शुभमन गिल के पास है, जो करीब 6 महीने पहले तक टी20 सेटअप का हिस्सा थे, लेकिन अभी टीम से काफी दूर हैं। 31 साल के श्रेयस अय्यर को आयरलैंड के खिलाफ दो मैच, इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच और फिर एशियन गेम्स के लिए टी20 टीम का कप्तान चुना गया है।
आईपीएल में अपनी कप्तानी में एक ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर अब आगे भारत की टी20 टीम को लीड करेंगे। हालांकि, वे करीब 3 साल से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। आईपीएल 2026 में भी श्रेयस अय्यर ऑरेंज कैप की रेस में काफी पिछड़ गए थे। 500 रनों के करीब ही श्रेयस पहुंच सके थे। शुभमन गिल दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 732 रन बनाए थे। मांजरेकर ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप अगला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, जहां गिल की टेक्निक अच्छी हो सकती है।
संजय मांजरेकर ने स्क्वॉड के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, “श्रेयस अय्यर एक बहुत ही दिलचस्प चॉइस हैं। उन्हें पिछले कुछ महीनों से T20 स्क्वॉड में जगह नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब, सीधे तौर पर, वह इंडिया के T20 कैप्टन हैं। जब आप किसी प्लेयर को चुनते हैं या उसे कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हैं, तो आपको यह भी पक्का करना होता है कि वह प्लेयर स्क्वॉड में फिट हो और उसकी स्क्वॉड में पक्की जगह हो और मुझे लगता है कि यहीं होना चाहिए था। शुभमन गिल चूक गए। मुझे लगता है कि गिल में इंडिया के लंबे समय के T20 कैप्टन बनने के लिए श्रेयस अय्यर से बेहतर काबिलियत है।”
उन्होंने आगे कहा, “T20S अब इंडिया, आयरलैंड, इंग्लैंड से बाहर दो जगहों पर खेला जाएगा और आखिर में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में होगा और मेरा मानना है कि गिल यह जिम्मेदारी लेने के लिए ज्यादा सही थे, लेकिन यह सिर्फ क्रिकेट की सोच है, लेकिन आप गिल को प्लेइंग 11 में कैसे फिट करेंगे, क्योंकि आपके पास पहले से ही दो ओपनर हैं जो इतना अच्छा कर रहे हैं और सूर्यवंशी आपके तीसरे ऑप्शन के तौर पर हैं? इसलिए उन्होंने एक ऐसे कप्तान को चुना जिसे वे प्लेइंग 11 में फिट कर सकें, क्योंकि गिल एक ओपनिंग बैट्समैन हैं, इसलिए वह वह मौका या वह अपॉइंटमेंट चूक गए, लेकिन उनका समय ज्यादा दूर नहीं है।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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