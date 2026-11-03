क्या शुभमन गिल ODI में जड़ पाएंगे एक और दोहरा शतक, ऑकलैंड में क्यों है खास मौका?
ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पास एक और दोहरा शतक लगाने का शानदार मौका है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में दो दोहरे शतक पहले ही लगा लिए हैं। क्या वे ऐसा कर पाएंगे यह बड़ा सवाल है।
शुभमन गिल के पास एक और दोहरा शतक लगाने का शानदार मौका है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में दो दोहरे शतक पहले ही लगा दिए हैं और अगर तीसरा शतक लगाते हैं तो रोहित शर्मा द्वारा वनडे में लगाए गए सर्वाधिक तीन दोहरे शतकों की बराबरी भी कर सकते हैं। बुधवार को अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो इस कारनामे के होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए टीम के पास कोई फिक्स टारगेट चेज करने का बंधन नहीं रहेगा।
हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गिल एक और दोहरा शतक लगा सकते हैं इसके पीछे कई वाजिब कारण हैं। उनमें से पहला तो यही है कि वे शानदार लय में चल रहे हैं और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में दूसरे मैच में सिर्फ 117 गेंदों में दोहरा शतक गुवाहटी जैसे ऑकलैंड से बड़े मैदान पर लगा दिया था। फॉर्म के साथ- साथ गिल के लिए न्यूजीलैंड की परिस्थितियां काफी अनुकूल हो सकती हैं। ऑकलैंड का मैदान पहले से ही बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है। उस पर छोटी बाउंड्रीज सोने पर सुहागा होंगी, जो शुभमन गिल को रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने में मदद कर सकती हैं। क्या शुभमन गिल ऐसा कर पाएंगे देखना दिलचस्प होगा।
ऑकलैंड की छोटी बाउंड्री का उठा सकते हैं फायदा
ऑकलैंड के इडेन पार्क की, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार, 4 नवंबर को पहला वनडे मैच खेला जाना है स्ट्रेट बाउंड्री महज 45 मीटर है। जबकि ICC नियमों के मुताबिक इसकी लंबाई कम से कम 55 मीटर होना जरूरी है। हालांकि, पुराने समय में बनाए गए इस मैदान के लिए यहां के नियम ही चलते हैं और यह मैदान बाउंड्रीज के लिहाज से अपवाद है। इस मैदान की स्क्वेयर बाउंड्री भी सिर्फ 65 मीटर ही है। ऐसे में इस मैदान पर जमकर छक्के बरसते हैं। शुभमन गिल ने जब दोहरा शतक गुवाहटी में जड़ा था तो कई छक्के लगाए थे। इस मैदान पर भी ऐसा कर सकते हैं। ऑकलैंड के मैदान पर पीछे की बाउंड्रीज इतनी छोटी हैं कि मिसटाइम होने पर भी छक्का या चौका चला जाता है।
शुभमन गिल का अब तक का वनडे करियर
शुभमन गिल जबसे भारतीय वनडे टीम और टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं उनके प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला है। उन्होंने अब तक भारत के लिए कुल 70 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 69 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 64.02 की शानदार औसत और 103.32 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ कुल 3713 रन बनाए हैं। वनडे क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 223 रन है। उन्होंने इस फॉर्मेट में साल 2019 में डेब्यू किया था। अब तक भारतीय कप्तान ने 20 अर्धशतक और 11 शतक एकदिवसीय क्रिकेट में लगाए हैं और दो दोहरे शतक भी जड़े हैं। वे अब तक अपने वनडे करियर में सिर्फ एक बार शून्य पर आउट हुए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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