दिल्ली में दिखा शुभमन गिल का सुपरमैन वाला अंदाज, पकड़ा चंद्रपॉल का अविश्वसनीय कैच; वीडियो वायरल

भारतीय टीम को दूसरी पारी में पहला विकेट मोहम्मद सिराज ने दिलाया, लेकिन इसके लिए कप्तान शुभमन गिल की तारीफ बनती है, जिन्होंने सिराज से लगातार गेंदबाजी कराई और फिर खुद ही बेहतरीन कैच भी पकड़ा।

टीम इंडिया ने दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया है। कप्तान शुभमन गिल तीसरे दिन अटैकिंग मोड में नजर आए। पहले तो 270 रन शेष रहने पर वेस्टइंडीज को फिर से बल्लेबाजी के लिए बुलाया और फिर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से लगातार गेंदबाजी कराई। सिराज ने भी विकेट निकालकर ही दम लिया। हालांकि, इस विकेट में कप्तान शुभमन गिल का अहम योगदान एक कप्तान के अलावा एक फील्डर के तौर पर भी था, जो सुपरमैन की तरह हवा में छलांग लगाकर गेंद को कैच करने में सफल रहे।

दरअसल, मोहम्मद सिराज लगातार पांचवां ओवर फेंकने आए। वे लगातार बाउंसर और शॉर्ट पिच गेंदों पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को तंग कर रहे थे। इसी दौरान ओवर की तीसरी गेंद को तेजनारायण चंद्रपॉल ने एक शॉर्ट बॉल को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछल गई। शुभमन गिल तीस गज के दायरे के अंदर मिड-विकेट पर खड़े थे। उन्होंने मिड-ऑफ की ओर जाकर गेंद को कैच किया। इस दौरान उनको छलांग और डाइव लगानी पड़ी। ये कैच वाकई में बहुत मुश्किल था, लेकिन गिल ने अपने एथलेटिस्जम से आसान बना दिया। आप भी वीडियो देख सकते हैं।