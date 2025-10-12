Cricket Logo
भारतीय टीम को दूसरी पारी में पहला विकेट मोहम्मद सिराज ने दिलाया, लेकिन इसके लिए कप्तान शुभमन गिल की तारीफ बनती है, जिन्होंने सिराज से लगातार गेंदबाजी कराई और फिर खुद ही बेहतरीन कैच भी पकड़ा।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 02:19 PM
दिल्ली में दिखा शुभमन गिल का सुपरमैन वाला अंदाज, पकड़ा चंद्रपॉल का अविश्वसनीय कैच; वीडियो वायरल

टीम इंडिया ने दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया है। कप्तान शुभमन गिल तीसरे दिन अटैकिंग मोड में नजर आए। पहले तो 270 रन शेष रहने पर वेस्टइंडीज को फिर से बल्लेबाजी के लिए बुलाया और फिर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से लगातार गेंदबाजी कराई। सिराज ने भी विकेट निकालकर ही दम लिया। हालांकि, इस विकेट में कप्तान शुभमन गिल का अहम योगदान एक कप्तान के अलावा एक फील्डर के तौर पर भी था, जो सुपरमैन की तरह हवा में छलांग लगाकर गेंद को कैच करने में सफल रहे।

दरअसल, मोहम्मद सिराज लगातार पांचवां ओवर फेंकने आए। वे लगातार बाउंसर और शॉर्ट पिच गेंदों पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को तंग कर रहे थे। इसी दौरान ओवर की तीसरी गेंद को तेजनारायण चंद्रपॉल ने एक शॉर्ट बॉल को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछल गई। शुभमन गिल तीस गज के दायरे के अंदर मिड-विकेट पर खड़े थे। उन्होंने मिड-ऑफ की ओर जाकर गेंद को कैच किया। इस दौरान उनको छलांग और डाइव लगानी पड़ी। ये कैच वाकई में बहुत मुश्किल था, लेकिन गिल ने अपने एथलेटिस्जम से आसान बना दिया। आप भी वीडियो देख सकते हैं।

कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल न सिर्फ बल्ले से अद्भुत योगदान दे रहे हैं, बल्कि फील्ड पर उनकी मुस्तैदी भी बढ़ गई है। कप्तान बनने की वजह से वह टीम को आगे बढ़कर लीड करना चाह रहे हैं और सभी को संदेश दे रहे हैं कि वे भी अच्छा योगदान फील्ड पर दें। शुभमन गिल ने इस मैच में शतक भी जड़ा है। वे भारत के दूसरे ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने एक साल में पांच शतक जड़े हैं। इंग्लैंड के दौरे पर वे चार शतक जड़कर आए हैं। भारत की सरजमीं पर उनकी ये पहली सीरीज बतौर कप्तान है। सीरीज जीतन के वे बेहद करीब हैं।

