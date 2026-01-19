शुभमन गिल ने आराम को मारी ठोकर, जब भारतीय टीम खेलेगी टी20 सीरीज तो करेंगे ये काम
Shubman Gill Ranji Trophy: शुभमन गिल गुरुवार से पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हुए नजर आएंगे। उनकी कप्तानी में भारत को न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा।
भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आराम को ठोकर मार दी है। उन्होंने रविवार को समाप्त हुई न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलने का फैसला किया है। वह गुरुवार (22 जनवरी) से पंजाब के लिए रणजी मैच में उतरेंगे। पंजाब की राजकोट में सौराष्ट्र से टक्कर होगी। गिल की कप्तानी में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार मिली। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीती। दोनों टीमों के बीच अब 21 जनवरी से नागपुर में पांच मैचों की टी20 सीरीज आयोजित होगी। गिल इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय टी20 टीम से बाहर किया गया। वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वॉड में भी नहीं हैं।
इंदौर से राजकोट तक इतना समय लगा
जब भारतीय टीम टी20 सीरीज खेलेगी तो 26 वर्षीय गिल की नजर पंजाब को रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में पहुंचाने पर होगी। पंजाब टीम के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई से कहा, ''शुभमन ने वनडे सीरीज के बाद विश्राम नहीं करने का फैसला किया है। उन्हें इंदौर से राजकोट पहुंचने में आठ घंटे का समय लगा क्योंकि वहां से कोई सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं है।'' पंजाब फिलहाल ग्रुप बी में पांच मैचों में 11 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। उसे अगले दौर में जगह बनाने के लिए अपने बाकी बचे तीनों मैच में जीत हासिल करनी होगी। गिल की वापसी से उसकी बल्लेबाजी को मजबूती मिली है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में पहले टेस्ट में चोटिल होने के बाद गिल पहली बार लाल गेंद का क्रिकेट खेलेंगे।
इंदौर वनडे भारत ने 41 रनों से गंवाया
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का निर्णायक मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया और भारत 41 रनों से हार गया। न्यूजीलैंड ने 337/8 का स्कोर बनाने के बाद भारत को 46 ओवर में 296 रनों पर समेट दिया। विराट कोहली (124) के शतक पर पानी फिर गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाना न केवल आंकड़ों के लिहाज से एक झटका था, बल्कि इससे एक असहज स्पष्टता भी उजागर हुई और कप्तान गिल ने हार के अंतर या कुछ खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी का बहाना नहीं बनाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''ऐसा नहीं है कि हमने खराब बल्लेबाजी की। बात यह थी कि हम पर्याप्त देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। जब बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिलती है और वे उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते तो स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे कम से कम दो बल्लेबाजों को लंबी पारी खेलनी चाहिए थी। यही उनके और हमारे बीच का अंतर रहा।''