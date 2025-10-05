Shubman Gill first reaction after becoming ODI captain revealed his plan to win the World Cup Rohit Sharma ODI कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल का पहला रिएक्शन, बताया वर्ल्ड कप जीतने का प्लान; जिन भी खिलाड़ियों के साथ हम खेलेंगे…, Cricket Hindi News - Hindustan
Shubman Gill first reaction after becoming ODI captain revealed his plan to win the World Cup Rohit Sharma

ODI कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल का पहला रिएक्शन, बताया वर्ल्ड कप जीतने का प्लान; जिन भी खिलाड़ियों के साथ हम खेलेंगे…

शुभमन गिल ने वनडे कप्तान बनने के बाद कहा कि अपने देश की वनडे क्रिकेट में कप्तानी करना और एक ऐसी टीम को लीड करना जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है... यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 08:28 AM
शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे टीम की भी कमान मिल गई है। भारत को इस महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां गिल अपना वनडे कैप्टेंसी का डेब्यू करेंगे। रोहित शर्मा से कप्तानी छीने जाने की एकमात्र वजह 2027 वनडे वर्ल्ड कप है। हिटमैन 38 साल के हो गए हैं और चयनकर्ताओं को उनकी फॉर्म और फिटनेस पर भरोसा नहीं है। साथ ही वह नए कप्तान को वर्ल्ड कप के लिए उपयुक्त समय देना चाहते हैं, जिस वजह से गिल को अचानक यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वनडे का कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल का पहला रिएक्शन सामने आया है। इस दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका में होने वाले 2027 वर्ल्ड कप को जीतने का रोड मैप बताया है।

कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल ने BCCI.tv पर बोलते हुए कहा कि वनडे में भारत की कप्तानी करना बहुत बड़ा सम्मान है और हमारा अंतिम लक्ष्य साउथअफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी तरह तैयार रहना है।

शुभमन गिल ने कहा, "अपने देश की वनडे क्रिकेट में कप्तानी करना और एक ऐसी टीम को लीड करना जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है... यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप खेलने से पहले हमारे पास लगभग 20 वनडे मैच हैं और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसलिए हम जो भी खेलेंगे और जिन खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका जाकर वर्ल्ड कप जीतने से पहले हम पूरी तरह तैयार होंगे।"

रोहित शर्मा ने भारत को 2024 में टी20 वर्ल्ड कप तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया है, इसके बावजूद उनसे वनडे कप्तानी छीन ली गई। अगरकर का कहना है कि गिल को पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला लिया गया है।

अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर कहा था, "चाहे अभी हो या छह महीने बाद, मुझे लगता है कि हमने यही फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस समय वनडे क्रिकेट में यह मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कोई फैसला लेते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि इसे काफी पहले लिया जाए और दूसरे खिलाड़ी को दूसरे फॉर्मेट में कप्तानी करने का आत्मविश्वास हासिल करने का पर्याप्त मौका दिया जाए, इसलिए यही विचार था।"

