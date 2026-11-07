न्यूजीलैंड में शुभमन गिल के ODI करियर पर लगा 'दाग', 72वें मैच में जाकर हुआ ऐसा
Shubman Gill Golden Duck: कप्तान शुभमन गिल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में शून्य पर लौटे। भारत के स्टार बल्लेबाज गिल के वनडे करियर पर एक 'दाग' लग गया है।
भारत के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में फ्लॉप रहे। उनका वेलिंगटन के मैदान पर खाता तक नहीं खुला। 27 वर्षीय गिल को तेज गेंदबाज जैकब डफी ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर गोल्डन डक किया। गिल ऑफ स्टंप के करीब गुड लेंथ को डिफेंड करना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लगने की वजह से दूसरी स्लिप में हेनरी निकल्स को कैच थमा दिया। क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी अपनी पारी की पहली ही गेंद पर बगैर रन बनाए आउट होता है तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है। गिल अपने वनडे करियर में पहली बार गोल्डन डक का शिकार बने हैं। यह उनका 72वां वनडे मैच था। उन्होंने 2019 में वनडे डेब्यू किया था।
गिल के साथ दूसरी बार हुआ ऐसा
गिल अपने वनडे करियर में दूसरी बार शून्य पर आउट हुए हैं। गिल वेलिंगटन से पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में शून्य पर पवेलियन लौट थे। यह मैच विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। गिल ने तब दो गेंदों का सामना किया था। उन्हें मिचेल स्टार्क ने मार्नस लाबुशेन के हाथों लपकवाया था। वेलिंगटन वनडे की बात करें तो 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने चार विकेट 50 रन से पहले खो दिए। सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली 7 गेंदों में 7 रन ही बना सके। उन्हें डफी ने चौथे ओवर में आउट किया। 'हिटमैन' रोहित शर्मा के बल्ले से 28 गेंदों में 23 रन निकले, जिसमें दो छक्के और दो छक्के हैं। उन्हें काइम जैमीसन ने नौवें ओवर में अपने जाल में फंसाया। अक्षर पटेल 17 गेंदों में 7 रन बनाने के बाद 13वें ओवर में मैट फिशर का शिकार बने।
वेलिंगटन वनडे में घटाने पड़े ओवर्स
वेलिंगटन वनडे बारिश से प्राभिवत रहा। बारिश और मौसम को देखते हुए मैच प्रति टीम 47 ओवर का कर दिया गया था। हालांकि, गुरनूर बराड़ की अगुवाई में अपने अनुभवहीन तेज आक्रमण के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर समेट दिया। बराड़ ने दस ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिए जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आकिब नबी ने सात ओवर में 31 रन देकर दो जबकि अंशुल कम्बोज ने आठ ओवर में 25 रन देकर दो विकेट चटकाए। अर्शदीप सिंह ने सात ओवर में 16 रन दिए लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिली। भारतीय गेंदबाजों ने 176 डॉट गेंदें फेंकी। न्यूजीलैंड की ओर से सर्वाधिक रन डेरिल मिचेल ने बनाए। उन्होंने 104 गेंदों में पांच चौकों और दो छक्कों की बदौलत 55 रन जुटाए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने 38 गेंदों में 31 रन बटोरे। सैंटनर और डेरिल ने सातवें विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय