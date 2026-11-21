बतौर कप्तान पहली बार नर्वस 90s का शिकार हुए शुभमन गिल, लिस्ट में धोनी समेत बड़े-बड़े धुरंधरों के नाम
शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 98 रनों के स्कोर पर आउट हुए। वे बतौर भारतीय कप्तान टेस्ट क्रिकेट में पहली बार नर्वस 90 का शिकार हुए। इस लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों का भी नाम शामिल है।
वेलिंगटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शुभमन गिल नर्वस 90 का शिकार हुए। वे 98 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज जेकब डफी से क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल बतौर टेस्ट कप्तान पहली बार नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। इस लिस्ट में बड़े- बड़े धुरंधरों का नाम है। महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में टॉप पर हैं। वे सबसे ज्यादा बार नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। सचिन तेंदलुकर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, विराट कोहली राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
टेस्ट क्रिकट में सबसे ज्यादा बार नर्वस 90 का शिकार होने वाले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। वे चार बार 90 या उससे अधिक के स्कोर पर टेस्ट क्रिकेट में पवेलियन लौटे हैं। इस सूची में सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर हैं। टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सचिन तेंदुलकर दो बार 90 या उससे अधिक के स्कोर पर आउट हुए हैं। नॉरी कॉन्ट्रैक्टर, एएके पटौदी, अजीत वाडेकर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और शुभमन गिल एक-एक बार नर्वस 90 का शिकार हुए हैं।
टेस्ट में भारत के कप्तान के रूप में नर्वस 90 का शिकार होने वाले बैटर
4 - एमएस धोनी
2 - सचिन तेंदुलकर
1 - नारी कॉन्ट्रैक्टर, एमएके पटौदी, अजित वाडेकर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, शुभमन गिल।
ऐसा रहा है तीन दिन तक के मैच का हाल
मैच की बात करें तो गुरुवार, 19 नवंबर से शुरू हुए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 368 रनों का स्कोर बनाया। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने चार विकेट चटकाए। वहीं, लगभग डेढ़ साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कमबैक कर रहे आकाश दीप ने तीन विकेट चटकाए। अंशुल कंबोज को दो विकेट मिले। जबकि सिराज की जगह प्रसिद्ध को खिलाने को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच कृष्णा को पहली पारी में सिर्फ एक विकेट ही मिला।
दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 486/4 रनों का स्कोर बना दिया है। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 89 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली जिसमें 16 चौके शामिल थे। भारत के लिए इस सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की। लोकेश राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली। राहुल ने इस मुकाबले की पहली पारी में 290 गेंदों का सामना करते हुए 136 रन बनाए। पहला विकेट जायसवाल के रूप में गिरने के बाद देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल के बीच दूसरे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी हुई। देवदत्त पडिक्कल ने 175 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। शुभमन गिल ने 98 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत 55 रन बनाकर नाबाद हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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