न्यूजीलैंड सीरीज से भारत को मिलेगी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी में मदद, शुभमन गिल को टीम से बड़ी उम्मीद
भारतीय कप्तान शुभमन गिल का मानना है कि आगामी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी के लिए न्यूजीलैंड सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां दक्षिण अफ्रीका से मिलती-जुलती हैं।
भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज बुधवार से हो गया है। शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम वनडे में अच्छा कर रही है। आगामी वर्ल्ड कप 2027 से पहले भारत के पास अब ज्यादा वनडे मैच नहीं बचे हैं, ऐसे में टीम इस सीरीज से अपनी संभावित वर्ल्ड कप प्लेइंग इलेवन को मौका देते हुए नजर आएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां साउथ अफ्रीका से मिलती-जुलती हैं, ऐसे में हम यहां बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे।
शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीतने के बाद वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर इस सीरीज (न्यूजीलैंड वनडे सीरीज) के महत्व पर अपना पक्ष रखा है। कप्तान ने कहा, ''मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां (न्यूजीलैंड में) मैच खेलने के हालात दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों से काफी मिलती-जुलती होंगी। इसलिए यह दौरा हमारे लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा और उम्मीद है कि हम यहां अच्छा प्रदर्शन करेंगे।''
भारत को अगले कुछ महीनों में न्यूजीलैंड के बाद श्रीलंका, जिम्बाब्वे और शायद एशिया कप (वनडे) खेलने का मौका मिल सकता है। वहीं अगले साल वर्ल्ड कप से पहले टीम अफ्रीका का दौरा भी कर सकती है, जोकि टीम की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज होगी।
टीम इंडिया ने पहले मैच में जीता टॉस
भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हल्की बारिश और आउटफील्ड गीली होने के कारण टॉस में 20 मिनट की देरी हुई। मैच हालांकि अपने निर्धारित समय से 10 मिनट देर से शुरू होगा लेकिन ओवरों में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के दौरान बताया कि टीम चार तेज गेंदबाजों और दो ऑलराउंडर के साथ उतर रही है।
भारत चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरा है जिन्हें केवल 29 वनडे मैच खेलने का अनुभव है। मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है। अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह को टीम में रखा गया है। भारत ने इससे पहले पांच मैच की टी20 सीरीज 3-2 से जीती थी। पांच मैच की वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों की बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी।
भारत (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह
न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम साइफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (डब्ल्यू), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर (सी), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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