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शुभमन गिल ने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बन की सुनील गावस्कर की बराबरी, अफगानिस्तान के खिलाफ मचाया गदर

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शुभमन गिल को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसी के साथ उन्होंने दिग्गज सुनील गावस्कर की बराबरी की। यह गिल के करियर का 10वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड है।

शुभमन गिल ने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बन की सुनील गावस्कर की बराबरी, अफगानिस्तान के खिलाफ मचाया गदर

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पहले वनडे में 7 विकेट से धूल चटाकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। धर्मशाला में खेले गए इस मैच में भारत की जीत के हीरो कप्तान शुभमन गिल ही रहे, जिन्होंने 66 गेंदों पर 84 रनों की तूफानी पारी खेली। इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। POTM का अवॉर्ड जीतकर गिल ने दिग्गज सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है। बता दें, बारिश से प्रभावित यह मुकाबला 25-25 ओवर का खेला गया था। अफगानिस्तान ने भारत के सामने 195 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम इंडिया ने 22.5 ओवर में ही चेज कर लिया।

भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले खिलाड़ी

भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शुभमन गिल ने सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है। इन दोनों के नाम 10-10 POTM अवॉर्ड है। वहीं अक्षर पटेल, मोहिंदर अमरनाथ, वीवीएस लक्ष्मण और अजेय जडेजा ने भी भारत के लिए इतनी बार यह अवॉर्ड जीता है। लिस्ट के टॉप पर आज भी सचिन तेंदुलकर हैं, जो 76 बार भारत की जीत में हीरो बन प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत चुके हैं।

सचिन के रिकॉर्ड के पीछे विराट कोहली

भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने के मामले में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के पीछे पड़े हैं। तेंदुलकर 76 POTM अवॉर्ड के साथ पहले पायदान पर हैं, वहीं कोहली अभी तक 71 मैचों में टीम इंडिया की जीत के हीरो बन चुके हैं। विराट कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं, ऐसे में उन्हें सचिन का यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। बता दें, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली नहीं खेल रहे हैं, वह चोट के चलते टीम से बाहर हैं। उम्मीद है कि वह आगामी इंग्लैंड दौरे से पहले फिट हो जाएंगे।

भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड्स

76 - सचिन तेंदुलकर

71 - विराट कोहली

45 - रोहित शर्मा

37 - सौरव गांगुली

34 - युवराज सिंह

31 - वीरेंद्र सहवाग

26 - रवींद्र जडेजा

25 - राहुल द्रविड़

23 - अज़हरुद्दीन

23 - MS धोनी

19 - शिखर धवन

19 - कपिल देव

17 - रवि अश्विन

17 - सूर्यकुमार

16 - अनिल कुंबले

16 - जसप्रीत बुमराह

15 - गौतम गंभीर

15 - सुरेश रैना

15 - नवजोत सिद्धू

14 - कुलदीप यादव

14 - रवि शास्त्री

13 - हार्दिक पांड्या

13 - इरफ़ान पठान

13 - के श्रीकांत

12 - ज़हीर खान

12 - केएल राहुल

12 - जवागल श्रीनाथ

11 - हरभजन सिंह

11 - भुवनेश्वर

10 - रोहित शर्मा*

10 - अक्षर पटेल

10 - सुनील गावस्कर

10 - मोहिंदर अमरनाथ

10 - वीवीएस लक्ष्मण

10 - अजय जडेजा

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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