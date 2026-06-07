शुभमन गिल ने की बाबर आजम की बराबरी, सचिन और कोहली के साथ इस खास लिस्ट में हुए शामिल
अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक के साथ शुभमन गिल ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे 26 साल की उम्र में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पाकिस्तान के बाबर आजम की बराबरी कर ली है। बाबर ने 26 साल की उम्र में 20 शतक लगाए थे। शुभमन गिल ने भी 20 शतक जड़ दिए हैं।
अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। मुल्लनपुर, न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गिल ने मैच के पहले दिन ही शतक लगा दिया था और 103 रनों के स्कोर पर नाबाद पवेलियन लौटे थे। इसके बाद दूसरे दिन वे 126 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी के दौरान गिल ने 15 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। इस शतकीय पारी के साथ ही शुभमन गिल ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे 26 साल की उम्र में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पाकिस्तान के बाबर आजम की बराबरी कर ली है। बाबर ने 26 साल की उम्र में 20 शतक लगाए थे। शुभमन गिल ने भी 20 शतक जड़ दिए हैं।
26 साल की उम्र में तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 26 साल की उम्र में कुल 47 शतक जड़ दिए थे और दुनिया की क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। इस सूची में नंबर दो पर क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का नाम है। किंग कोहली ने 26 साल की उम्र में सभी फॉर्मेट को मिलाकर कुल 34 शतक जड़ दिए थे। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने भी शुरुआती दौर में काफी प्रभावित किया था और 26 साल की उम्र तक आते-आते उन्होंने 26 शतक जड़ दिए थे। वे इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
26 साल की उम्र में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर टेस्ट क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक जो रूट ने कुल 23 शतक जड़े थे और वे इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टर कुक ने 26 साल में कुल 21 शतक जड़े थे। वे पांचवें स्थान पर है। डिविलियर्स ने भी इस उम्र तक आते-आते 21 शतक जड़ दिए थे। अब शुभमन गिल इस सूची में बाबर आजम की बराबरी करते हुए 6वें स्थान पर आ गए हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने 26 साल की उम्र तक कुल 20 शतक लगाए थे।
26 साल की उम्र में सर्वाधिक इंटरनेशनल शतक वाले बल्लेबाज
47 - सचिन तेंदुलकर
34 - विराट कोहली
26 - केन विलियमसन
23 - जो रूट
21 - एलेस्टर कुल
21 - एबी डिविलियर्स
20 - शुभमन गिल*
20 - बाबर आजम
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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