शुभमन गिल ने रणजी ट्रॉफी में किया निराश, कौन हैं उन्हें 1 रन पर बोल्ड करने वाले अजय मंडल

शुभमन गिल न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे। हालांकि छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहली पारी में वह मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें अजय मंडल ने क्लीन बोल्ड किया।

शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड दौरे से पहले रणजी ट्रॉफी में खेलने का फैसला किया, जहां उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। पंजाब वर्सेस छत्तीसगढ़ मुकाबले में नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे गिल 5 गेंदों पर 1 ही रन बना पाए, उन्हें बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल ने क्लीन बोल्ड किया। गेंद गिल के बैट और पैड के बीच से निकलते हुए सीधा मिडल स्टंप पर जाकर लगी। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम रहने वाली है। यहां एक गलती भारत को फाइनल की रेस से बाहर कर सकती। ऐसे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहते। न्यूजीलैंड दौरे की खास तैयारियों के लिए गिल ने बीसीसीआई के साथ मिलकर प्लान बनाया है। कई टेस्ट के खिलाड़ी पहले ही इंडिया ए के लिए न्यूजीलैंड में मैच खेलेंगे। वहीं शुभमन गिल और केएल राहुल समेत 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की वनडे सीरीज के तीन मुकाबले खेलने के बाद अपनी टेस्ट की तैयारियों में जुट जाएंगे। एक रिपोर्ट तो यह भी आई थी कि गिल अपने खर्चे पर न्यूजीलैंड दौरे पर कई गेंदबाजों को लेकर जा रहे हैं।

शुभमन गिल को अजय मंडल ने किया बोल्ड नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे शुभमन गिल काफी संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली चार गेंदों पर उन्होंने अच्छा डिफेंस किया, मगर पांचवीं गेंद पर वह चूक गए। गिल से गलती यह हो गई कि वह गेंद को पढ़ नहीं पाए। बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल की गेंद पर वह स्पिन के लिए खेले, हालांकि गेंदबाज ने आर्म बॉल डाली थी, जो घूमी नहीं और सीधा विकेटों में घुस गई। गिल के इस विकेट से ना सिर्फ उनका बल्कि पूरी पंजाब की टीम का मनोबल टूटा होगा। बता दें, छत्तीसगढ़ के खिलाफ इस मैच में पंजाब की टीम की कप्तान गिल नहीं कर रहे हैं, टीम के कप्तान उदय सहारन हैं।