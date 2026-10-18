शुभमन गिल ने रणजी ट्रॉफी में किया निराश, कौन हैं उन्हें 1 रन पर बोल्ड करने वाले अजय मंडल
शुभमन गिल न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे। हालांकि छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहली पारी में वह मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें अजय मंडल ने क्लीन बोल्ड किया।
शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड दौरे से पहले रणजी ट्रॉफी में खेलने का फैसला किया, जहां उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। पंजाब वर्सेस छत्तीसगढ़ मुकाबले में नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे गिल 5 गेंदों पर 1 ही रन बना पाए, उन्हें बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल ने क्लीन बोल्ड किया। गेंद गिल के बैट और पैड के बीच से निकलते हुए सीधा मिडल स्टंप पर जाकर लगी। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम रहने वाली है। यहां एक गलती भारत को फाइनल की रेस से बाहर कर सकती। ऐसे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहते। न्यूजीलैंड दौरे की खास तैयारियों के लिए गिल ने बीसीसीआई के साथ मिलकर प्लान बनाया है। कई टेस्ट के खिलाड़ी पहले ही इंडिया ए के लिए न्यूजीलैंड में मैच खेलेंगे। वहीं शुभमन गिल और केएल राहुल समेत 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की वनडे सीरीज के तीन मुकाबले खेलने के बाद अपनी टेस्ट की तैयारियों में जुट जाएंगे। एक रिपोर्ट तो यह भी आई थी कि गिल अपने खर्चे पर न्यूजीलैंड दौरे पर कई गेंदबाजों को लेकर जा रहे हैं।
शुभमन गिल को अजय मंडल ने किया बोल्ड
नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे शुभमन गिल काफी संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली चार गेंदों पर उन्होंने अच्छा डिफेंस किया, मगर पांचवीं गेंद पर वह चूक गए। गिल से गलती यह हो गई कि वह गेंद को पढ़ नहीं पाए। बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल की गेंद पर वह स्पिन के लिए खेले, हालांकि गेंदबाज ने आर्म बॉल डाली थी, जो घूमी नहीं और सीधा विकेटों में घुस गई। गिल के इस विकेट से ना सिर्फ उनका बल्कि पूरी पंजाब की टीम का मनोबल टूटा होगा। बता दें, छत्तीसगढ़ के खिलाफ इस मैच में पंजाब की टीम की कप्तान गिल नहीं कर रहे हैं, टीम के कप्तान उदय सहारन हैं।
कौन हैं शुभमन गिल को आउट करने वाले अजय मंडल?
अजय मंडल रणजी ट्रॉफी के कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वह पुराने चावल हैं। 30 साल के अजय अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 46 मैच खेल चुके हैं जिसमें उनके नाम 2000 से अधिक रन और 130 से अधिक विकेट दर्ज हैं। अजय मंडल छत्तीसगढ़ के लिए रणजी ट्रॉफी में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे, वह अभी भी इस टीम के लिए रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 5 शतक और इतने ही 5 विकेट हॉल भी दर्ज हैं। आईपीएल में वह दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा रह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें