शुभमन गिल लॉर्ड्स में भी पूरा नहीं कर पाए ये ख्वाब, गांगुली और धोनी के क्लब में मारी एंट्री
Shubman Gill Lords ODI: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर टिककर खेले। हालांकि, 26 वर्षीय बल्लेबाज एक बार फिर इंग्लैंड में इतिहास रचने से चूक गया।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 84 गेंदों में 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और एक छक्का निकला। एक समय लग रहा था कि गिल शतक जड़ देंगे लेकिन स्पिनर आदिर राशिद ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गिल ने व25वें ओवर में शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद पर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की थी और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उन्होंने रिव्यू लिया मगर कोई फायदा नहीं हुआ।
शुभमन गिल पूरा नहीं कर पाए ये ख्वाब
26 वर्षीय गिल का फिलहाल एक ख्वाब अधूरा रह गया है। दरअसल, इंग्लैंड की धरती पर किसी भारतीय कप्तान ने अभी तक वनडे शतक नहीं लगाया है। गिल लॉर्ड्स में जहां 23 रनों से चूके तो वहीं बर्मिंघम में पहले वनडे में 20 रनों से सपना टूटा। बर्मिंघम में गिल को रिटायर्ड हर्ट होने की वजह से 75 गेंदों में नाबाद 80 रन बनाकर लौटना पड़ा था। हालांकि, गिल एक स्पेशल क्लब में एंट्री मारने में कामयाब रहे। वह लॉर्ड्स में पचास प्लस स्कोर बनाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। उनसे पहले सौरव गांगुली और एमएस धोनी ने ऐसा किया।
कप्तान गिल ने दिलाई दमदार शुरुआत
गिल ने लॉर्ड्स में 388 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारत को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 147 रनों की पार्टनरशिप की। इससे पहले, इंग्लैंड ने बेन डकेट की 141 रन की शानदार पारी और जैकब बेथेल (91) के साथ पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी के बूते 387/3 का स्कोर खड़ा किया। शतकवीर डकेट ने अनुभवहीन भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की जमकर धुनाई की और मैच पर पूरी तरह इंग्लैंड की पकड़ मजबूत कर दी। जो रूट ने नाबाद 74 और जोस बटलर ने नाबाद 41 रन बनाए।
भारत को मैच से पहले लगा बड़ा झटका
भारत को मैच से पहले ही बड़ा झटका लगा, जब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाएं घुटने में लगी चोट के कारण मुकाबले से बाहर हो गए। उनकी अनुपस्थिति भारतीय टीम को भारी पड़ी और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। भारत के चार तेज गेंदबाजों प्रसिद्ध कृष्णा (10 ओवर में 69 रन देकर दो विकेट), अर्शदीप सिंह (10 ओवर में 72 रन), प्रिंस यादव (10 ओवर में 79 रन देकर एक विकेट) और गुरनूर बराड़ (10 ओवर में 97 रन) के संयुक्त खाते में महज 51 वनडे मैचों का अनुभव था। अनुभव और धार की कमी के कारण वे शानदार लय में बल्लेबाजी कर रही इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाने में नाकाम रहे।
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