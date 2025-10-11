Shubman gill completes 1000 runs as a Captain for India breaks Rohit Sharma Sourav Ganguly record बतौर कप्तान शुभमन गिल ने पूरे किए 1000 रन, रोहित शर्मा और सौरव गांगुली रह गए पीछे, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shubman gill completes 1000 runs as a Captain for India breaks Rohit Sharma Sourav Ganguly record

बतौर कप्तान शुभमन गिल ने पूरे किए 1000 रन, रोहित शर्मा और सौरव गांगुली रह गए पीछे

भारतीय टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल बतौर कप्तान एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वह सबसे कम पारियों में ये मुकाम हासिल करने वाले चौथे भारतीय कप्तान हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 11:58 AM
share Share
Follow Us on
बतौर कप्तान शुभमन गिल ने पूरे किए 1000 रन, रोहित शर्मा और सौरव गांगुली रह गए पीछे

शुभमन गिल ने शनिवार को बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में एक हजार रन पूरे किए। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के 12वें कप्तान बन गए हैं। भारतीय स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ये मुकाम हासिल किया। शुभमन गिल को इस साल टेस्ट के बाद वनडे टीम की भी कमान सौंपी गई है। हालांकि वह अभी तक सिर्फ टेस्ट में टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अगले सप्ताह वह वनडे टीम का नेतृत्व करने उतरेंगे।

भारत के लिए सबसे कम पारियों में एक हजार रन

भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे कम पारियों में एक हजार रन बनाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर और विराट कोहली के नाम है। दोनों पूर्व क्रिकेटर्स ने 15-15 पारियों में ये कारनामा किया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 16 पारियों में ये मुकाम हासिल किया। शुभमन गिल ने सिर्फ 17 पारियों में एक हजार रन पूरे किए। शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और सौरव गांगुली को इस लिस्ट में पीछे छोड़ा। रोहित ने 20 और गांगुली ने 22 पारियों में बतौर कप्तान एक हजार रन पूरे किए थे।

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत का भी रिकॉर्ड ध्वस्त, शुभमन गिल बने नंबर वन बल्लेबाज

भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। कोहली ने 12883 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में एमएस धोनी हैं, धोनी ने 11207 रन बनाए हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम 8095 रन हैं। सौरव गांगुली के नाम 7643 और रोहित ने 5665 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 4508 रन बनाए हैं।

यशस्वी ने 258 गेंदों में 22 चौकों की मदद से 175 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये नीतीश कुमार रेड्डी ने शुभमन गिल के साथ रनों की रफ्तार को बढ़ाने का कार्य किया। रेड्डी (43) को जोमेल वारिकन ने आउट किया। इसी दौरान शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत ने लंच तक चार विकेट पर 427 रन बना लिये है। शुभमन गिल (नाबाद 75) और ध्रुव जुरेल (नाबाद सात) क्रीज पर मौजूद है।

India Vs West Indies Rohit Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |