बतौर कप्तान शुभमन गिल ने पूरे किए 1000 रन, रोहित शर्मा और सौरव गांगुली रह गए पीछे

भारतीय टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल बतौर कप्तान एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वह सबसे कम पारियों में ये मुकाम हासिल करने वाले चौथे भारतीय कप्तान हैं।

शुभमन गिल ने शनिवार को बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में एक हजार रन पूरे किए। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के 12वें कप्तान बन गए हैं। भारतीय स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ये मुकाम हासिल किया। शुभमन गिल को इस साल टेस्ट के बाद वनडे टीम की भी कमान सौंपी गई है। हालांकि वह अभी तक सिर्फ टेस्ट में टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अगले सप्ताह वह वनडे टीम का नेतृत्व करने उतरेंगे।

भारत के लिए सबसे कम पारियों में एक हजार रन भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे कम पारियों में एक हजार रन बनाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर और विराट कोहली के नाम है। दोनों पूर्व क्रिकेटर्स ने 15-15 पारियों में ये कारनामा किया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 16 पारियों में ये मुकाम हासिल किया। शुभमन गिल ने सिर्फ 17 पारियों में एक हजार रन पूरे किए। शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और सौरव गांगुली को इस लिस्ट में पीछे छोड़ा। रोहित ने 20 और गांगुली ने 22 पारियों में बतौर कप्तान एक हजार रन पूरे किए थे।

भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। कोहली ने 12883 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में एमएस धोनी हैं, धोनी ने 11207 रन बनाए हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम 8095 रन हैं। सौरव गांगुली के नाम 7643 और रोहित ने 5665 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 4508 रन बनाए हैं।