शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन नहीं बनाया जा सकता; इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने क्यों कहा?

संक्षेप: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने शुभमन गिल को ऑल-फॉर्मेट कैप्टन बनाए जाने को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि गिल अभी इंटरनेशनल लेवल पर सभी तीनों फॉर्मेट की कप्तानी संभालने लायक नहीं हुए हैं। उन्होंने इसकी वजह उनके बेपरवाह और 'सुस्त शॉट' को बताया है।

पनेसर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, 'वह एक बेपरवाह क्रिकेटर हैं। उनके पास बहुत सारा टैलेंट हैं लेकिन वह मैच में सुस्त शॉट खेलना शुरू कर चुके हैं। विराट कोहली की आक्रामकता और तीव्रता हर फॉर्मेट में साफ दिखाई देती है। शुभमन गिल वह नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर बहुत सारा बोझ है। वह हर फॉर्मेट के कप्तान नहीं हो सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ज्यादा है।'

पनेसर ने कहा कि भारतीय टीम टेस्ट में विराट कोहली की कमी को महसूस कर रही है। उनकी गैरमौजूदगी का टीम के प्रदर्शन पर असर साफ दिख रहा है।

पनेसर ने कहा, 'वाइट-बॉल फॉर्मेट में आप विराट कोहली को बहुत ज्यादा मिस नहीं करेंगे लेकिन हां, टेस्ट क्रिकेट में तो कमी खलेगी। विराट कोहली नहीं हैं तो टीम की इंटेंसिटी कम हो गई है।'

इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर पनेसर ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी टेस्ट के लिए तैयार ही नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं हैं। भारत में जो खिलाड़ी टी20 और ओडीआई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं करते हैं।’