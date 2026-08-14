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शुभमन गिल ने भारत के 600वें टेस्ट में कप्तानी करने पर क्या कहा? श्रीलंका में WTC के लिए बन गया है प्लान

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शुक्रवार को बताया कि उनकी टीम का लक्ष्य टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह की दौड़ में बने रहना है। गिल भारत के 600वें टेस्ट में बतौर कप्तान उतरेंगे।

India Captain Shubman Gill
भारतीय कप्तान शुभमन गिल

कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम के 600वें टेस्ट मैच को यागदार बनाना चाहते हैं और श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के लिए फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। टेस्ट कप्तान के रूप में एक साल पूरा कर चुके गिल का मानना है कि वह हर मैच के साथ इस भूमिका में बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के उस अभियान को फिर पटरी पर लाने के बारे में होगी, जिसे पिछली कुछ सीरीज में झटके लगे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शनिवार से शुरू होने वाली है। भारत गॉल में अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगा।

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विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बनाया प्लान

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''अब मैं कप्तान की भूमिका में सहज हूं। हमारा लक्ष्य विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह की दौड़ में बने रहना है। इसके लिए हमें छह या सात टेस्ट जीतने होंगे। इसलिए हम यहां से शुरुआत करना चाहते हैं।''

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600वां मैच खेलेगा भारत

शनिवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाला पहला टेस्ट भारत का पारंपरिक प्रारूप में 600वां मैच होगा। भारत ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। गिल ने कहा, ''600वें टेस्ट में अपने देश की अगुआई करना सम्मान की बात है और स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा करना इससे भी बड़ा सम्मान है।"

गाले को लंबे समय से स्पिनरों के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता रहा है और धीमी गेंदबाजी के खिलाफ भारत के हालिया संघर्ष को देखते हुए यह चुनौती और भी अहम हो जाती है। मेहमान टीम ने अपनी तैयारी के दौरान बल्लेबाजों को टर्न लेने वाली पिचों पर अभ्यास कराया। कोलंबो में हुआ अभ्यास मैच स्पिन के खिलाफ एक अहम तैयारी साबित हुआ। गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्केल ने तीन बाएं हाथ के स्पिनरों 'कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और मानव सुथार' को खिलाने की संभावना का संकेत दिया है, जिनमें से हर एक का गेंदबाजी का तरीका अलग है।

गौतम गंभीर पर रहेंगी नजरें

गंभीर के कार्यकाल में भारत सफेद गेंद (सीमित ओवरों का क्रिकेट) के क्रिकेट में लगभग अजेय टीम रहा है जिसका अंदाजा चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और टी20 विश्व कप में उसके खिताबी अभियान से लगाया जा सकता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की तस्वीर काफी निराशाजनक है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर क्लीन स्वीप ने भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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