शुभमन गिल ने टी20 सीरीज से पहले फिटनेस पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मुझे लगता है कि जिस दिन मैं...

संक्षेप: शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले अपनी फिटनेस पर चुप्पी तोड़ी है। गर्दन की चोट के रिहैबिलिटेशन के बाद गिल ‘काफी बेहतर’ महसूस कर रहे हैं।

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल बेंगलुरु के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीईओ)’ में गर्दन की चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी को लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। सीओई ने गिल को मंगलवार से कटक में शुरू हो रही पांच मैचों की सीरीज में खेलने की अनुमति दे दी है।

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान को पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में स्वीप शॉट खेलते समय गर्दन में चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट और उसके बाद की वनडे सीरीज से बाहर रहना पड़ा था। गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुछ मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। गिल ने ‘बीसीसीआई डॉट टीवी’ से कहा, ‘‘ मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं यहां आया था, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कौशल विकास और अभ्यास के कई सत्रों में हिस्सा लिया है। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं।’’

बीसीसीआई ने ‘स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग’ कोच एस रजनीकांत की देखरेख में गिल के अभ्यास और रिहैबिलिटेशन के कुछ वीडियो भी साझा किए। गिल वीडियो में स्वीप शॉट का अभ्यास करते भी दिखाई दे रहे हैं। अपने शुरुआती वर्षों में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में काफी समय बिताने वाले गिल ने अतीत में वहां के अनुभव का भी जिक्र किया। एनसीए अब शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल सीओई में बदल दिया गया है।