शुभमन गिल ने ध्वस्त किया शिखर धवन का रिकॉर्ड, ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले भारतीय बैटर बने, दुनिया के दूसरे
अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी के साथ शुभमन गिल ने शिखर धवन का बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। वे भारत के सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं, वे पूरी दुनिया में सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे बैटर बने हैं। होप को पीछे किया है।
अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वे वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया है। शुभमन गिल ने सिर्फ 62 पारियों में 3000 रनों का आंकड़ा पूरा किया है, जबकि इससे पहले शिखर धवन के नाम सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड था, जो उन्होंने 72 पारियों में पूरा किया था। इतना ही नहीं गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं।
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाजों में अब शुभमन गिल पहले स्थान पर आ गए हैं, जिन्होंने 62 पारियों में 3000 से अधिक रन पूरे कर लिए हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर शिखर धवन हैं, जिन्होंने 72 पारियों में 3000 रन पूरे किए थे। क्रिकेट की दुनिया के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 75 पारियों में 3000 रनों का आंकड़ा छुआ था। इस सूची में विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने 78 पारियों में यह खास कारनामा किया था। नवजोत सिंह सिद्धू सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 79 पारियों में वनडे क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए थे।
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज (पारियों के लिहाज से)
शुभमन गिल- 62 पारियों में
शिखर धवन- 72 पारियों में
विराट कोहली- 75 पारियो में
लोकेश राहुल-78 पारियों में
नवजोत सिंह सिद्धू- 79 पारियों में
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों की सूची की बात की जाए तो वहां पर हाशिम अमला पहले नंबर पर हैं। उन्होंने केवल 59 मैचों की 57 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। इस लिस्ट में शुभमन गिल अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने 62 पारियों में ही वनडे क्रिकेट में 3000 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया है। उन्होंने साई होप को पछाड़ा है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज होप लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 67 पारियों में 3000 रन बनाए थे। पाकिस्तान के फखर ज़मान और इमाम उल हक ने भी 67- 67 पारियों में 3000 रन पूरे किए थे। इस लिस्ट में बाबर आजम का नाम भी है, जो पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 68 पारियों में वनडे क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए थे।
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाज (पारियों के लिहाज से)
हाशिम अमला- 57 पारियों में
शुभमन गिल- 62 पारियों में
साई होप- 67 पारियों में
फखार जमान- 67 पारियों में
इमाम-उल-हक- 67 पारियों में
बाबर आजम- 68 पारियों में
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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