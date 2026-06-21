यशस्वी जायसवाल ने बढ़ाई रोहित शर्मा की टेंशन? कप्तान शुभमन गिल ने हिटमैन के 'भविष्य' पर तोड़ी चुप्पी
रोहित शर्मा को लेकर अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खूब बात हुई है। पहले मैच में फेल होने के बाद आखिरी के दो मैचों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। बावजूद इसके कप्तान शुभमन गिल ने रोहित के फ्यूचर पर बात नहीं की।
भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि हिटमैन का फ्यूचर वनडे क्रिकेट में अब कैसा है? अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में रोहित फ्लॉप रहे थे, लेकिन दूसरे मैच में 48 रनों की पारी उन्होंने खेली। वहीं, तीसरे मैच में 79 रन बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वह भी अच्छी लय में हैं। हालांकि, परेशानी इस बात की है कि ईशान किशन ने इस सीरीज में शतक जड़ा है और आखिरी में यशस्वी जायसवाल ने भी शतकीय पारी खेली। ऐसे में कप्तान, टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के लिए सिरदर्द है कि वे इंग्लैंड किस-किस खिलाड़ी को लेकर जाएं।
टीम इंडिया को अब अगले महीने वनडे सीरीज खेलनी है, जो जुलाई में इंग्लैंड में खेली जाएगी। इस सीरीज में पारी की शुरुआत कौन करेगा? इस पर कप्तान गिल ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। एक तरह से यह सवाल रोहित शर्मा से जुड़ा था, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने गिल के साथ पारी की शुरुआत की थी और आखिरी दो मैचों में उनके साथी ओपनर यशस्वी जायसवाल थे। तीनों ही खिलाड़ी फॉर्म में दिखे और चौथे ईशान किशन हैं। विराट कोहली की वापसी होने की उम्मीद है। ऐसे में कौन टीम में होगा और कौन ओपनर होगा? ये बड़ा सिरदर्द है।
टीम के बाद देखेंगे प्लेइंग इलेवन- गिल
मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मेरा मतलब है, यह एक अच्छा सिरदर्द है कि सभी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे लगता है कि स्क्वॉड कल (रविवार) या अगले कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगा। तो, हम स्क्वॉड देखेंगे और फिर हमारे पास बेस्ट XI होगी। मेरा मतलब है, हम देखेंगे कि सबकी फिटनेस कैसी है। अगर सब फिट हैं, जैसा मैंने कहा, तो हम देखेंगे कि टीम में कौन है और स्क्वॉड के आधार पर, हम बेस्ट XI बनाने की कोशिश करेंगे।"
'जायसवाल शानदार खिलाड़ी है'
तीसरे और अंतिम वनडे मैच में दमदार शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल की तारीफ भी कप्तान ने की, जिन्होंने अपनी पोजिशन को भी इस प्लेयर के लिए पिछले दो मैचों में कुर्बान किया। जायसवाल दूसरे मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी कप्तान गिल ने उन्हें ओपनर के तौर पर मौका दिया। यशस्वी ने रोहित के साथ 170 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए की और फिर शतक भी जड़ा। गिल ने कहा, "सच कहूं तो, हम सब जानते हैं कि वह एक जबरदस्त खिलाड़ी है और यह किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं है। अगर सभी खिलाड़ी उपलब्ध हैं, तो वह बदकिस्मत है जो कभी-कभी चूक जाता है और क्योंकि कोहली सीरीज में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उसे मौका मिला; उसे कुछ गेम खेलने को मिले और उसने आज बहुत अच्छा खेला।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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