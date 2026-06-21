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यशस्वी जायसवाल ने बढ़ाई रोहित शर्मा की टेंशन? कप्तान शुभमन गिल ने हिटमैन के 'भविष्य' पर तोड़ी चुप्पी

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रोहित शर्मा को लेकर अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खूब बात हुई है। पहले मैच में फेल होने के बाद आखिरी के दो मैचों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। बावजूद इसके कप्तान शुभमन गिल ने रोहित के फ्यूचर पर बात नहीं की। 

यशस्वी जायसवाल ने बढ़ाई रोहित शर्मा की टेंशन? कप्तान शुभमन गिल ने हिटमैन के 'भविष्य' पर तोड़ी चुप्पी

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि हिटमैन का फ्यूचर वनडे क्रिकेट में अब कैसा है? अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में रोहित फ्लॉप रहे थे, लेकिन दूसरे मैच में 48 रनों की पारी उन्होंने खेली। वहीं, तीसरे मैच में 79 रन बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वह भी अच्छी लय में हैं। हालांकि, परेशानी इस बात की है कि ईशान किशन ने इस सीरीज में शतक जड़ा है और आखिरी में यशस्वी जायसवाल ने भी शतकीय पारी खेली। ऐसे में कप्तान, टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के लिए सिरदर्द है कि वे इंग्लैंड किस-किस खिलाड़ी को लेकर जाएं।

टीम इंडिया को अब अगले महीने वनडे सीरीज खेलनी है, जो जुलाई में इंग्लैंड में खेली जाएगी। इस सीरीज में पारी की शुरुआत कौन करेगा? इस पर कप्तान गिल ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। एक तरह से यह सवाल रोहित शर्मा से जुड़ा था, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने गिल के साथ पारी की शुरुआत की थी और आखिरी दो मैचों में उनके साथी ओपनर यशस्वी जायसवाल थे। तीनों ही खिलाड़ी फॉर्म में दिखे और चौथे ईशान किशन हैं। विराट कोहली की वापसी होने की उम्मीद है। ऐसे में कौन टीम में होगा और कौन ओपनर होगा? ये बड़ा सिरदर्द है।

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टीम के बाद देखेंगे प्लेइंग इलेवन- गिल

मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मेरा मतलब है, यह एक अच्छा सिरदर्द है कि सभी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे लगता है कि स्क्वॉड कल (रविवार) या अगले कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगा। तो, हम स्क्वॉड देखेंगे और फिर हमारे पास बेस्ट XI होगी। मेरा मतलब है, हम देखेंगे कि सबकी फिटनेस कैसी है। अगर सब फिट हैं, जैसा मैंने कहा, तो हम देखेंगे कि टीम में कौन है और स्क्वॉड के आधार पर, हम बेस्ट XI बनाने की कोशिश करेंगे।"

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'जायसवाल शानदार खिलाड़ी है'

तीसरे और अंतिम वनडे मैच में दमदार शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल की तारीफ भी कप्तान ने की, जिन्होंने अपनी पोजिशन को भी इस प्लेयर के लिए पिछले दो मैचों में कुर्बान किया। जायसवाल दूसरे मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी कप्तान गिल ने उन्हें ओपनर के तौर पर मौका दिया। यशस्वी ने रोहित के साथ 170 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए की और फिर शतक भी जड़ा। गिल ने कहा, "सच कहूं तो, हम सब जानते हैं कि वह एक जबरदस्त खिलाड़ी है और यह किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं है। अगर सभी खिलाड़ी उपलब्ध हैं, तो वह बदकिस्मत है जो कभी-कभी चूक जाता है और क्योंकि कोहली सीरीज में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उसे मौका मिला; उसे कुछ गेम खेलने को मिले और उसने आज बहुत अच्छा खेला।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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