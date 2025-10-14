Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shubman Gill breaks MS Dhoni tradition See who he handed the trophy to after winning the IND vs WI series

शुभमन गिल ने तोड़ी एमएस धोनी की प्रथा? देखें IND vs WI सीरीज जीतने के बाद किसे थमाई ट्रॉफी

वीडियो में देखने को मिल रहा है कि गिल पहले जडेजा को यह ट्रॉफी सौंपते हैं, जडेजा इस टीम के उप-कप्तान भी हैं। जडेजा ट्रॉफी को हवा में उठाते हैं, इसके बाद ट्रॉफी टीम के सबसे नए खिलाड़ी एन जगदीशन को सौंप दी जाती है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 12:13 PM
कई साल पहले एमएस धोनी ने भारतीय टीम में एक प्रथा चलाई थी, जिसमें वह सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी टीम के सबसे नए खिलाड़ी को सौंपते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस खिलाड़ी ने डेब्यू किया है या नहीं। इस प्रथा को विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या तक जो-जो कप्तान बना उसने इस प्रथा को आगे बढ़ाया, मगर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में कुछ अलग देखने को मिला। जिसके बाद फैंस कहने लगे कि शुभमन गिल ने एमएस धोनी की इस प्रथा को तोड़ दिया है। दरअसल, सीरीज जीतने के बाद गिल ने सबसे पहले ट्रॉफी प्लेयर ऑफ द सीरीज रवींद जडेजा के हाथों में पकड़ाई। हालांकि बाद में एन जगदीशन को ट्रॉफी थमाई गई और उनके साथ टीम ने जीत का जश्न मनाया।

बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सेलिब्रेशन का वीडियो X पर पोस्ट किया है। वीडियो में शुभमन गिल बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला से ट्रॉफी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि गिल पहले जडेजा को यह ट्रॉफी सौंपते हैं, जडेजा इस टीम के उप-कप्तान भी हैं। जडेजा ट्रॉफी को हवा में उठाते हैं, इसके बाद ट्रॉफी टीम के सबसे नए खिलाड़ी एन जगदीशन को सौंप दी जाती है।

कैसा रहा IND vs WI मैच?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के शतकों के दम पर 518 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जायसवाल ने 175 रन बनाए, वहीं गिल 129 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद भारत ने उन्हें फॉलोऑन दिया। हालांकि दूसरी पारी में मेहमानों ने शानदार बैटिंग कर 390 रन बोर्ड पर लगाए और भारत को 121 रनों का टारगेट दिया। इस स्कोर को टीम इंडिया ने केएल राहुल के अर्धशतक के दम पर 7 विकेट रहते हासिल किया और सीरीज पर कब्जा जमाया।

