शुभमन गिल ने किस पर मढ़ा टीम इंडिया की हार का दोष? बोले- हम अच्छी स्थिति में थे, लेकिन…
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है। दूसरे मैच में टीम इंडिया को क्यों इंग्लैंड के हाथों हार मिली? इसके बारे में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बताया है।
टीम इंडिया को कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में करारी हार मिली और इसी के साथ यह सीरीज अब एक-एक की बराबरी पर आ खड़ी हो गई। कप्तान शुभमन गिल से जब पूछा गया कि हार का कारण क्या था तो उन्होंने सीधे तौर पर बल्लेबाजों पर हार का दोष मढ़ा। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी शुरुआत के बाद 300 या 310 रनों तक पहुंचना चाहिए था। गिल ने यह भी कहा कि हमने टेलएंडर्स से कुछ ज्यादा आस लगा दी थी, लेकिन वे असल में प्योर बल्लेबाज है ही नहीं।
शुभमन गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद हार मिलने पर कहा, "सच कहूं तो, यह बहुत निराशाजनक था। हमने 25 ओवर के बाद सोचा था कि 300, 310 का स्कोर अच्छा रहेगा। हम अच्छी स्थिति में थे, लेकिन हमने बीच के ओवरों में बहुत सारे विकेट खो दिए।" इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के आउट होने पर गिल ने कहा, "मेरा मतलब है, हमारे टेलएंडर सबसे अच्छे बैट्समैन नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपने लोअर मिडिल ऑर्डर से थोड़ी ज्यादा उम्मीद की थी और हम उस शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए जो हमें मिली थी, लेकिन उम्मीद है, अगली बार जब हम वहां पहुंचेंगे, तो हम कुछ छोटी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेंगे और वहीं से आगे बढ़ेंगे।"
सुंदर की चोट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा- गिल
अपने आउट होने पर ओपनर शुभमन गिल बोले, "जब आप सीधे कवर के हाथों में सीधी गेंद मार देते हैं तो कभी भी अच्छी फ़ीलिंग नहीं आती।" वॉशिंगटन सुंदर की चोट का असर क्या टीम पर पड़ा? इसको लेकर शुभमन गिल ने कहा, "आप जानते हैं, वह हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है। मुझे लगता है कि वह बैटिंग करते समय चोटिल हो गया, मिड-ऑफ पर रन लेते हुए और शायद इससे प्रेशर कम करने में मदद मिलती। हमें पूरी इनिंग में अपने मेन बॉलर्स से बॉलिंग करवानी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क पड़ता, क्योंकि विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए था, लेकिन जब आप ऐसे किसी अहम प्लेयर को खो देते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, आपको बदलना पड़ता है कि कौन बॉलिंग करेगा। तो इस मामले में, हां, हमारे लिए मोमेंटम थोड़ा कम हो गया था।"
जो रूट की मैच जिताऊ 99 रनों की पारी पर गिल ने कहा, "हां, सच में नहीं। मेरा मतलब है, 240, हम हमेशा जानते थे, अगर हमारे पास 300 होते, 5.5-6 के करीब का आवश्यक रन रेट होता, तो हम जानते थे कि शायद हम उससे कोई गलत शॉट निकलवा सकते हैं, लेकिन 4.5-5 रन प्रति ओवर, वह इस तरह के टोटल का मास्टर है। हम उससे कोई गलत शॉट नहीं निकलवा सके।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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