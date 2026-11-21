शुभमन गिल शतक से चूके, मगर WTC में बना गए बड़ा रिकॉर्ड; जायसवाल ने कोहली को किया टॉप-5 से बाहर
Shubman Gill IND vs NZ Test: शुभमन गिल भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने शतक से मात्र 2 रन से चूक गए हो, मगर उन्होंने WTC में बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह इस टूर्नामेंट में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगनट में जारी पहले टेस्ट में शतक से मात्र 2 रन से चूक गए। गिल को तीसरे दिन के आखिरी ओवर में जैकब डफी ने 98 के निजी स्कोर पर बोल्ड किया। हालांकि गिल ने अपनी इस पारी के दौरान बड़ा कारनामा किया। वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 3000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय बने। गिल के नाम अब WTC में कुल 3015 रन हो गए हैं, वहीं उनके पीछे-पीछे विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी 3000 रन का आंकड़ा पार किया। वह ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने। पंत तीसरे दिन के अंत तक 55 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके नाम WTC में 3003 रन हो गए हैं।
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय
- शुभमन गिल 43 मैचों की 77 पारियों में 3015 रनों के साथ लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। उन्होंने यह रन 43 से अधिक की औसत के साथ बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 10 शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए हैं।
- ऋषभ पंत लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। यह विकेट कीपर बल्लेबाज 43 मैचों की 75 पारियों में 42.90 की औसत के साथ 3003 रन बना चुका है। पंत अभी नााबाद है तो उनके पास मैच के चौथे दिन गिल को पछाड़ने का मौका होगा। वह अभी तक 6 शतक और 19 अर्धशतक लगा चुके हैं।
- रोहित शर्मा अभी भी नंबर-3 पर। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए हिटमैन को एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, मगर वह अभी भी लिस्ट में 2716 रनों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने यह रन 40 मैचों की 69 पारियों में 41.15 की औसत के साथ बनाए। उनके नाम 9 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज है।
- रवींद्र जडेजा को वेलिंगटन टेस्ट में मौका नहीं मिला है। उनके ऊपर गौतम गंभीर और कप्तान गिल ने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का फैसला किया है। हालांकि वह WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 2675 रनों के साथ चौथे पायदाान पर हैं।
- यशस्वी जायसवाल ने वेलिंगटन टेस्ट मं 85 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के दम पर वह टॉप-5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। जायसवाल ने विराट कोहली को बाहर कर दिया है, जिनके नाम 2617 रन थे। इस लेफ्टी बल्लेबाज ने WTC में अभी तक खेले 31 मैचों की 57 पारियों में 48.60 की औसत के साथ 2673 रन बनाए हैं। केएल राहुल 2419 रनों के साथ 7वें पायदान पर हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें