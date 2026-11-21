शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में 98 के निजी स्कोर पर आउट हुए। वह मात्र 2 रन से शतक से चूक गए। तीसरे दिन के आखिरी ओवर में जैकब डफी ने उन्हें बोल्ड कर दिल तोड़ा।

शुभमन गिल 98 रन पर आउट होने वाले तीसेर भारतीय कप्तान बने

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का दिल उस समय टूटा जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में वह 98 के निजी स्कोर पर आउट हुए। गिल इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे दिन के आखिरी ओवर में जब वह अपनी सेंचुरी से मात्र 2 रन दूर थे, तब जैकब डफी ने उन्हें बोल्ड किया। शुमन गिल का नाम इसी के साथ उन बदकिस्मत भारतीय कप्तानों की लिस्ट में जुड़ गया है जो 90s में आउट हुए। गिल 98 रन पर आउट होने वाले तीसरे भारतीय कप्तान हैं। वहीं 2 कप्तान इस लिस्ट में ऐसे हैं जो 99 के स्कोर पर भी आउट हुए हैं। आइए इन बदकिस्मत कप्तानों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं-

90s में आउट होने वाले भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर टेस्ट क्रिकेट में 90s में आउट होने वाले पहले भारतीय कप्तान थे। 1961 में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में वह 92 के निजी स्कोर पर आउट हुए थे। इसके बाद इस लिस्ट में मंसूर अली खान पटौदी से लेकर कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और एमएस धोनी जैसे कई दिग्गजों के नाम जुड़े। अब शुभमन गिल का नाम भी इन बदकिस्मत कपतानों की लिस्ट में जुड़ गया है।

गिल 98 पर आउट होने वाले तीसरे भारतीय कप्तान हैं। उनसे पहले कपिल देव 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तो एमएस धोनी 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मात्र 2 रन से शतक से चूके थे।

99 रन पर आउट हुए ये दो भारतीय कप्तान दो कप्तान इस लिस्ट में ऐसे हैं जिनका दिल मात्र 1 रन से टूटा। सौरव गांगुली का नाम सबसे पहले इसमें शुमार हुआ जो 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट में 99 के निजी स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद एमएस धोनी इंग्लैंड के खिलाफ ही 2012 नागपुर टेस्ट में एक रन से शतक से चूक गए थे।

एमएस धोनी सबसे ज्यादा 90s में आउट होने वाले भारतीय कप्तान हैं। वह 90, 92, 98 और 99 के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर का लिस्ट में दो बार नाम है।

वह 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 92 के निजी स्कोर पर आउट हुए थे। इसके बाद वह 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट में मात्र 3 रन से शतक से चूके थे और 97 रन पर आउट हो गए थे।

विराट कोहली का नाम भी इस लिस्ट में एक बार दर्ज हैं। कोहली बतौर कप्तान 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट में 97 रन बनाकर आउट हुए थे।

टेस्ट में 90 के स्कोर पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान

92 - एन कॉन्ट्रैक्टर (v PAK, दिल्ली 1961)

95 - एमएके पटौदी (v AUS, ब्रेबोर्न 1969)

90 - अजीत वाडेकर (v ENG, कानपुर 1973)

98 - कपिल देव (v WI, सेंट जॉन्स 1983)

97 - अजहरुद्दीन (v WI, नागपुर 1994)

92 - सचिन (v WI, ब्रिजटाउन 1997)

97 - सचिन (v SA, वानखेड़े 2000)

99 - गांगुली (v ENG, नॉटिंघम 2002)

95 - द्रविड़ (v ENG, मोहाली 2006)

92 - धोनी (v AUS, मोहाली 2008)

98 - धोनी (v NZ, नागपुर 2010)

90 - धोनी (v SA, सेंचुरियन 2010)

99 - धोनी (v ENG नागपुर 2012)

97 - कोहली (v ENG, नॉटिंघम 2018)