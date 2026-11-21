शुभमन गिल बने 98 रन पर आउट होने वाले तीसरे भारतीय कप्तान, बदकिस्मतों की लिस्ट में जुड़ा नाम
शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में 98 के निजी स्कोर पर आउट हुए। वह मात्र 2 रन से शतक से चूक गए। तीसरे दिन के आखिरी ओवर में जैकब डफी ने उन्हें बोल्ड कर दिल तोड़ा।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल का दिल उस समय टूटा जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में वह 98 के निजी स्कोर पर आउट हुए। गिल इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे दिन के आखिरी ओवर में जब वह अपनी सेंचुरी से मात्र 2 रन दूर थे, तब जैकब डफी ने उन्हें बोल्ड किया। शुमन गिल का नाम इसी के साथ उन बदकिस्मत भारतीय कप्तानों की लिस्ट में जुड़ गया है जो 90s में आउट हुए। गिल 98 रन पर आउट होने वाले तीसरे भारतीय कप्तान हैं। वहीं 2 कप्तान इस लिस्ट में ऐसे हैं जो 99 के स्कोर पर भी आउट हुए हैं। आइए इन बदकिस्मत कप्तानों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं-
90s में आउट होने वाले भारतीय कप्तान
नारी कॉन्ट्रैक्टर टेस्ट क्रिकेट में 90s में आउट होने वाले पहले भारतीय कप्तान थे। 1961 में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में वह 92 के निजी स्कोर पर आउट हुए थे। इसके बाद इस लिस्ट में मंसूर अली खान पटौदी से लेकर कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और एमएस धोनी जैसे कई दिग्गजों के नाम जुड़े। अब शुभमन गिल का नाम भी इन बदकिस्मत कपतानों की लिस्ट में जुड़ गया है।
गिल 98 पर आउट होने वाले तीसरे भारतीय कप्तान हैं। उनसे पहले कपिल देव 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तो एमएस धोनी 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मात्र 2 रन से शतक से चूके थे।
99 रन पर आउट हुए ये दो भारतीय कप्तान
दो कप्तान इस लिस्ट में ऐसे हैं जिनका दिल मात्र 1 रन से टूटा। सौरव गांगुली का नाम सबसे पहले इसमें शुमार हुआ जो 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट में 99 के निजी स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद एमएस धोनी इंग्लैंड के खिलाफ ही 2012 नागपुर टेस्ट में एक रन से शतक से चूक गए थे।
एमएस धोनी सबसे ज्यादा 90s में आउट होने वाले भारतीय कप्तान हैं। वह 90, 92, 98 और 99 के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर का लिस्ट में दो बार नाम है।
वह 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 92 के निजी स्कोर पर आउट हुए थे। इसके बाद वह 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट में मात्र 3 रन से शतक से चूके थे और 97 रन पर आउट हो गए थे।
विराट कोहली का नाम भी इस लिस्ट में एक बार दर्ज हैं। कोहली बतौर कप्तान 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट में 97 रन बनाकर आउट हुए थे।
टेस्ट में 90 के स्कोर पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान
92 - एन कॉन्ट्रैक्टर (v PAK, दिल्ली 1961)
95 - एमएके पटौदी (v AUS, ब्रेबोर्न 1969)
90 - अजीत वाडेकर (v ENG, कानपुर 1973)
98 - कपिल देव (v WI, सेंट जॉन्स 1983)
97 - अजहरुद्दीन (v WI, नागपुर 1994)
92 - सचिन (v WI, ब्रिजटाउन 1997)
97 - सचिन (v SA, वानखेड़े 2000)
99 - गांगुली (v ENG, नॉटिंघम 2002)
95 - द्रविड़ (v ENG, मोहाली 2006)
92 - धोनी (v AUS, मोहाली 2008)
98 - धोनी (v NZ, नागपुर 2010)
90 - धोनी (v SA, सेंचुरियन 2010)
99 - धोनी (v ENG नागपुर 2012)
97 - कोहली (v ENG, नॉटिंघम 2018)
98 - गिल (v NZ, वेलिंगटन 2026)*
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें