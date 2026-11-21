शुभमन गिल ने ‘SIX’ के साथ पूरी की फिफ्टी, खत्म हुआ 12 साल से पड़ा सूखा; बने पहले कप्तान
Shubman Gill IND vs NZ Test: शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वेलिंगटन टेस्ट में फिफ्टी लगाई। यह अर्धशतक उन्होंने छक्के के साथ पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड में पड़ा 12 साल का सूखा खत्म किया।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में फिफ्टी ठोककर बड़ा कारनामा किया है। नंबर-4 पर बैटिंग करने आए गिल आते ही आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करने लगे। भारत पहले ही मैच में मजबूत स्थिति में था, ऐसे में भारतीय कप्तान मेजबान टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलना चाहते थे। गिल ने तेज तर्रा अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास उनका कोई जवाब नहीं था। गिल ने अपनी फिफ्टी 101वें ओवर में जैकब डफी की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर पूरा किया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज बाउंसर पर गिल को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भारतीय कप्तान लगातार उन पर प्रहार कर रहे हैं। गिल ने अपनी इस फिफ्टी के साथ न्यूजीलैंड में पड़ा 12 साल का सूखा खत्म किया है।
12 साल में न्यूजीलैंड में फिफ्टी लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल
शुभमन गिल पिछले 12 सालों में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर फिफ्टी लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। जी हां, आखिरी बार ऐसा पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने 2014 में किया था। उसके बाद कोई भारतीय कप्तान न्यूजीलैंड दौरे पर अर्धशतक तक नहीं बना पाया। खबर लिखे जाने तक गिल 78 गेंदों पर 58 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह अभी तक 6 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगा चुके हैं। गिल के सिक्स के साथ भारत ने न्यूजीलैंड पर बढ़त भी हासिल की।
मात्र दूसरी बार हुआ ये कारनामा
शुभमन गिल की फिफ्टी के साथ भारत ने 20 साल बाद एक बड़ा कारनामा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में भारत के टॉप-4 ने 50 से अधिक रन बनाए। यशस्वी जायसवाल 85 रन बनाकर आउट हुई, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक जड़ा और 136 रनों की पारी खेली। गिल भी अब अपनी फिफ्टी पूरी कर चुके हैं। पिछले 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय टॉप-4 ने एशिया के बाहर 50 से अधिक रन बनाए हो। आखिरी बार ऐसा बैसेटेरे में 2006 में हुआ था, जब वसीम जाफर (54), वीरेंद्र सहवाग (65), VVS लक्ष्मण (63) और राहुल द्रविड़ (68) ने ऐसा किया था।
बतौर कप्तान गिल का रिकॉर्ड बेमिसाल
शुभमन गिल बतौर कप्तान अपना 12वां टेस्ट खेल रहे हैं। वह अभी तक 6 शतक और 3 अर्धशतक ठोक चुके हैं। उनका औसत 74 से अधिक का है जो काफी शानदार है। गिल की नजरें न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी इस फिफ्टी को सेंचुरी में तबदील करने पर होगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें