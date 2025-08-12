शुभमन ने स्टोक्स को पछाड़कर जीता ICC का दमदार अवॉर्ड, ये कमाल करने वाले इकलौते पुरुष क्रिकेटर

Shubman Gill ICC Player of the Month: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीता है। शुभमन ने अवॉर्ड जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था।

भारतीय टेस्ट टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) का दमदार अवॉर्ड जीता है। वह जुलाई 2025 महीने के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर वियान मुल्डर को पछाड़कर अवॉर्ड पर कब्जा जमाया। भारत ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई, जो बेहद रोमांचक रही। शुभमन ने इतिहास रच डाला है। वह चार बार यह अवॉर्ड हासिल करने वाले इकलौते पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। वह इससे पहले जनवरी 2023, सितंबर 2023 और फरवरी 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे। महिला वर्ग में वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज और ऑस्ट्रेलिया की ऐशले गार्डनर चार-चार मर्तबा यह अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं।

25 वर्षीय शुभमन ने इंग्लैंड दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने पांच टेस्ट मैच की सीरीज में ना सिर्फ आगे बढ़कर नेतृत्व किया बल्कि जबर्दस्त बैटिंग भी की। उन्होंने सीरीज में 10 पारियों में 75.40 के औसत से 754 रन बनाए, जो सर्वाधिक थे। उन्होंने तीन शतक और एक दोहरा शतक लगाया। वह एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन चुके हैं। उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड (732) तोड़ा। गिल सर्वकालिक कप्तानों की सूची में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन (810 रन) के बाद दूसरे स्थान पर हैं। शुभमन ने एजबेस्टन में भारत की रिकॉर्ड 336 रनों से जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मैच की पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में 161 रन बनाए। उन्होंने मैच में कुल 430 रन जोड़े, जो किसी एक टेस्ट में ग्राहम गूच के 456 रन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।