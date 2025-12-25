T20I वर्ल्ड कप से बाहर होने का दर्द भूले शुभमन गिल, न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी शुरू की

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे शुभमन गिल के लिए पिछला कुछ समय उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर किए जाने के झटके के बाद, गिल ने अपनी निराशा को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर मैदान पर वापसी की है।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने गुरुवार को आगामी न्यूजीलैंड सीरीज और घरेलू क्रिकेट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शुभमन गिल को अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली है, वह टीम के नियमित सदस्य थे लेकिन आगामी टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में वह जगह नहीं बना सके। भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के समाप्त होने के बाद पहली बार मैदान पर नजर आए।

चंडीगढ़ लौटने के बाद शुभमन गिल ने बिना समय गंवाए बल्ला थाम लिया है। गिल को नेट्स में घंटों तक बल्लेबाजी का अभ्यास करते देखा गया है। वे विशेष रूप से अपने 'पावर-हिटिंग' पर ध्यान दे रहे हैं। शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ सकते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने वाले स्टार खिलाड़ियों की कतार में ऋषभ पंत, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा जैसे नाम भी शामिल हैं, लेकिन कोहली और रोहित जितनी सुर्खियां किसी और को नहीं मिलतीं। कोहली और रोहित को इसलिए घरेलू टूर्नामेंट में खेलना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सभी भारतीय क्रिकेटरों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम दो मैच में खेलना अनिवार्य कर दिया गया है।

20 दिसंबर 2025 को जब बीसीसीआई ने आगामी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, तो उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम शुभमन गिल का था, जो टीम में नहीं थे। चयनकर्ताओं का मानना था कि शुभमन गिल उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पिछली 15 पारियों में उनका औसत 25 से नीचे और स्ट्राइक रेट 140 के आसपास रहा था। अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि टीम को टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर-बल्लेबाज की जरूरत थी, जिसके कारण गिल को जगह नहीं मिल सकी।