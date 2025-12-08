Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shubman Gill arrives in Bhubaneswar on Sunday night all set for comeback through India vs South Africa T20I Series
शुभमन गिल पहुंचे भुवनेश्वर, T20 सीरीज के साथ करेंगे कमबैक; गर्दन की चोट हो गई ठीक

शुभमन गिल पहुंचे भुवनेश्वर, T20 सीरीज के साथ करेंगे कमबैक; गर्दन की चोट हो गई ठीक

संक्षेप:

भारतीय टीम के लिए टी20 सीरीज से पहले खुशखबरी आई है कि उपकप्तान शुभमन गिल पूरी तरह फिट हो गए हैं और वे टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल को टेस्ट सीरीज के दौरान चोट लगी थी।

Dec 08, 2025 05:42 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत की टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल पूरे जोश में भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। कटक में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में शुभमन गिल वापसी करते नजर आएंगे। भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान लंबे सफर के बाद रात करीब 9 बजे राज्य की राजधानी पहुंचे। वह करीब 4 सप्ताह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट के पहले टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी करते समय चोटिल हो गए थे। इसके बाद वे उस मैच में आगे बल्लेबाजी नहीं कर सके और अगले टेस्ट से भी बाहर हो गए। इसके बाद तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज भी खेली गई, जिसके लिए वे उपलब्ध नहीं थे। हालांकि, अब वे टी20 सीरीज खेलने के लिए बेताब हैं। इसकी पुष्टि खुद हेड कोच गौतम गंभीर ने की है।

शुभमन गिल को सिलेक्शन कमिटी ने 9 दिसंबर से कटक में शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए शर्त के साथ चुना गया था। T20I टीम की घोषणा करते समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कहा था कि शुभमन गिल की उपलब्धता BCCI COE से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है। हालांकि, अब अच्छी बात ये है कि वे गर्दन की चोट से उबर चुके हैं और पूरी तरह ठीक हैं। इसी वजह से खेलने के लिए तैयार हैं।

गिल हैं पूरी तरह फिट

BCCI मेडिकल टीम से पूरी तरह फिट होने का सर्टिफिकेट मिलने से पहले शुभमन गिल ने बेंगलुरु स्थित CoE में बल्लेबाजी और फील्डिंग की थी। क्रिकबज के मुताबिक, गिल पूरी तरह फिट हैं और इंटरनेशनल मैच के लिए तैयार हैं। शनिवार रात विशाखापत्तनम में तीसरे और आखिरी वनडे के बाद भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इस बात की पुष्टि की थी और कहा था,"हां, शुभमन ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए उन्हें चुना गया है। वह फिट हैं, ठीक हैं और खेलने के लिए बेताब हैं।" मैच के लिए ज्यादातर खिलाड़ी भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। भारत और साउथ अफ्रीका टीमों के कई सदस्य रविवार सुबह एक चार्टर्ड फ्लाइट से विशाखापत्तनम से आए।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |