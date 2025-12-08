शुभमन गिल पहुंचे भुवनेश्वर, T20 सीरीज के साथ करेंगे कमबैक; गर्दन की चोट हो गई ठीक
भारतीय टीम के लिए टी20 सीरीज से पहले खुशखबरी आई है कि उपकप्तान शुभमन गिल पूरी तरह फिट हो गए हैं और वे टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल को टेस्ट सीरीज के दौरान चोट लगी थी।
भारत की टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल पूरे जोश में भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। कटक में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में शुभमन गिल वापसी करते नजर आएंगे। भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान लंबे सफर के बाद रात करीब 9 बजे राज्य की राजधानी पहुंचे। वह करीब 4 सप्ताह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं।
शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट के पहले टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी करते समय चोटिल हो गए थे। इसके बाद वे उस मैच में आगे बल्लेबाजी नहीं कर सके और अगले टेस्ट से भी बाहर हो गए। इसके बाद तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज भी खेली गई, जिसके लिए वे उपलब्ध नहीं थे। हालांकि, अब वे टी20 सीरीज खेलने के लिए बेताब हैं। इसकी पुष्टि खुद हेड कोच गौतम गंभीर ने की है।
शुभमन गिल को सिलेक्शन कमिटी ने 9 दिसंबर से कटक में शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए शर्त के साथ चुना गया था। T20I टीम की घोषणा करते समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कहा था कि शुभमन गिल की उपलब्धता BCCI COE से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है। हालांकि, अब अच्छी बात ये है कि वे गर्दन की चोट से उबर चुके हैं और पूरी तरह ठीक हैं। इसी वजह से खेलने के लिए तैयार हैं।
गिल हैं पूरी तरह फिट
BCCI मेडिकल टीम से पूरी तरह फिट होने का सर्टिफिकेट मिलने से पहले शुभमन गिल ने बेंगलुरु स्थित CoE में बल्लेबाजी और फील्डिंग की थी। क्रिकबज के मुताबिक, गिल पूरी तरह फिट हैं और इंटरनेशनल मैच के लिए तैयार हैं। शनिवार रात विशाखापत्तनम में तीसरे और आखिरी वनडे के बाद भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इस बात की पुष्टि की थी और कहा था,"हां, शुभमन ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए उन्हें चुना गया है। वह फिट हैं, ठीक हैं और खेलने के लिए बेताब हैं।" मैच के लिए ज्यादातर खिलाड़ी भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। भारत और साउथ अफ्रीका टीमों के कई सदस्य रविवार सुबह एक चार्टर्ड फ्लाइट से विशाखापत्तनम से आए।