Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shubman Gill and Suyakumar Yadav s T20 World Cup 2026 cases are different says Mohammad Kaif
सूर्या और शुभमन दोनों की फॉर्म खराब, मगर उपकप्तान बाहर क्यों? मोहम्मद कैफ ने बताई वजह

सूर्या और शुभमन दोनों की फॉर्म खराब, मगर उपकप्तान बाहर क्यों? मोहम्मद कैफ ने बताई वजह

संक्षेप:

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का कहना है कि मैच विजेता खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव की तुलना शुभमन गिल से नहीं होनी चाहिए। कैफ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और सिलेक्टर्स के फैसले का समर्थन किया। 

Dec 23, 2025 12:04 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम को लेकर बात की, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव बहुत खराब फॉर्म के बावजूद बरकरार हैं, जबकि उपकप्तान शुभमन गिल का पत्ता साफ हो गया है। मोहम्मद कैफ का कहना है कि मैच विजेता खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव की तुलना शुभमन गिल से नहीं होनी चाहिए। कैफ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और सिलेक्टर्स के फैसले का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने उपकप्तान शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम से बाहर रखा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि इस फॉर्मेट में सूर्यकुमार के पिछले प्रभुत्व ने उन्हें विस्तारित समर्थन दिलाया, कुछ ऐसा जो गिल अभी भी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कैफ ने कहा, “गिल और सूर्या के केस में फर्क है। सूर्या T20s में एक प्रूवन मैच-विनर रहे हैं। वह ICC रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं और उन्होंने मैच भी जिताए हैं। हम यहां दोनों की तुलना नहीं कर सकते। गिल को इंडियन टीम में इस फॉर्मेट में खुद को साबित करना था।”

उन्होंने आगे विराट कोहली का उदाहरण दिया और कहा, "कोहली का उदाहरण लें, उन्होंने COVID के दौरान उन दो सालों में बहुत रन नहीं बनाए, लेकिन क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और वे लगभग 10 साल तक मैच विनर रहे, तो आपने उनकी रेप्युटेशन पर उनका साथ दिया और वे उस फेज से बाहर निकलकर फिर से रन बनाने लगे। सूर्या भी इसी कैटेगरी में हैं। गिल इस फॉर्मेट में सूर्या के आस-पास भी नहीं हैं। यह कहना कि अगर वे फॉर्म में नहीं हैं तो दोनों को हटा देना चाहिए, यह सही नहीं है। सूर्या ने यह कमाया है।"

सूर्या को लेकर एक सवाल है…

हालांकि, मोहम्मद कैफ ने कहा है कि सवाल यह है कि वह इस दौर से कैसे निकल सकते हैं? पूरे साल में उनसे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अर्धशतक तक नहीं निकला। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने कैफ ने माना है कि कप्तानी सूर्यकुमार पर ज्यादा प्रेशर डालकर उनके परफॉर्मेंस पर बुरा असर डाल रही है। कैफ ने कहा, "उसे ड्रॉप नहीं किया जा सकता। सूर्या के मामले में, उसे सपोर्ट करना होगा। आपको इस बात पर फोकस करना होगा कि वह कहां गलतियां कर रहे हैं और वह स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा हैं? क्या कैप्टेंसी वजह है? क्या उस पर प्रेशर पड़ रहा है? यही सवाल है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |