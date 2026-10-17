न्यूजीलैंड दौरे पर 4 बार बदले जाएंगे कप्तान, शुभमन गिल-श्रेयस अय्यर के बीच होगी कुर्सी की अदला बदली

भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर 5 मैच की टी20 सीरीज, इतने ही मैच की वनडे सीरीज और 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस दौरान कुल 4 बार शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच कप्तानी की अदला-बदली होगी। आइए जानते हैं कैसे

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए पहले ही टी20 टीम का ऐलान कर चुका था। अब शुक्रवार, 16 अक्टूबर को बोर्ड ने वनडे और टेस्ट टीम का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में तीनों फॉर्मेट की भारतीय टीमों को देखने के बाद यह पता चला है कि कुल 4 बार शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच कप्तानी की कुर्सी की अदला बदली होगी। भारत के न्यूजीलैंड दौरे का आगाज 22 अक्टूबर से होने जा रहा है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। न्यूजीलैंड टूर की शुरुआात टीम इंडिया टी20 सीरीज के जरिए करेगी, जो 22 अक्टबर से 1 नवंबर के बीच खेले जाएंगे। इसके बाद वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी, जो 15 नवंबर तक चलेगी। टूर का अंत टेस्ट सीरीज के साथ होगा। भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 19 नवंबर से तो दूसरा 27 सितंबर से खेला जाएगा। आइए जानते हैं न्यूजीलैंड दौरे पर कैसे 4 बार भारतीय कप्तान बदले जाएंगे।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में होगा न्यूजीलैंड दौरे का आगाज न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर को टी20 सीरीज के जरिए होगी। भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं तो वह न्यूजीलैंड दौर पर पहली बार कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

वनडे सीरीज के बीच बदला जाएगा कप्तान शुभमन गिल वनडे टीम के कप्तान हैं तो वह 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बीच वनडे सीरीज में भारतीय टीम का कप्तान बदल जाएगा। टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए गिल समेत 4 भारतीय खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाएंगे, ऐसे में श्रेयस अय्यर को एक बार फिर टीम की बागडोर संभालने का मौका मिलेगा। इस दौरान वनडे टीम के उप-कप्तान ईशान किशन होंगे, जो इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं।

टेस्ट सीरीज में फिर होगी शुभमन गिल की वापसी पहले तीन वनडे में कप्तानी करने के बाद शुभमन गिल न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान एक बार फिर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में 4 बार भारतीय टीम अलग-अलग शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में न्यूजीलैंड दौरे पर खेलती हुई नजर आएगी।

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीमें इस प्रकार है- भारत की टी20I टीम: श्रेयस अय्यर [कप्तान], अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन [विकेट कीपर], वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन [विकेट कीपर], तिलक वर्मा [उपकप्तान], अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव