डेविड मिलर के खिलाफ शुभमन गिल-प्रसिद्ध कृष्णा की चालाकी रंग लाई, हुआ आखिरी गेंद के दौरान हुई बातचीत का खुलासा
डेविड मिलर ने जब 5वीं गेंद पर एक रन लेने से इनकार किया तो गुजरात टाइटंस को जीत की खुशबू आने लगी थी। गिल ने मैच के बाद कहा, “हमारे पास जीतने का मौका है।”
शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ने आखिरकार आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बुधवार, 8 अप्रैल को जीटी ने 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। जब दिल्ली को आखिरी 2 गेंदों पर 2 रनों की दरकार थी, तो किसी को नहीं लगा था कि गुजरात यहां से मैच जीत सकता है, मगर डेविड मिलर की एक गलती ने सारे समीकरण बदल दिए और जीटी ने यह मैच एक रन से जीता। आखिरी गेंद पर जब दिल्ली को 1 गेंद पर 2 रन की दरकार थी तो शुभमन गिल और गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के बीच लंबी बातचीत हुई। यह बातचीत रंग लाई और गुजरात ने आखिरी गेंद पर बिना कोई रन दिए मैच को अपने नाम किया।
डेविड मिलर ने जब 5वीं गेंद पर एक रन लेने से इनकार किया तो गुजरात टाइटंस को जीत की खुशबू आने लगी थी। गिल ने मैच के बाद कहा, “हमारे पास जीतने का मौका है।”
मगर गुजरात टाइटंस आखिरी गेंद पर दुविधा में थी कि वह यॉर्कर के लिए जाएं या फिर स्लोअर बाउंसर। इसको लेकर ही शुभमन गिल और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच चर्चा हुई। गिल और कृष्णा के बीच इसको लेकर लंबी चर्चा हुई, जिसका खुलासा खुद कप्तान ने मैच के बाद किया।
आमतौर पर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बल्लेबाज यॉर्कर ही एक्सपेक्ट करता है, मगर शुभमन गिल और प्रसिद्ध कृष्णा की चालाकी रंग लाई। दोनों ने यॉर्कर की जगह स्लोअर बाउंसर के साथ जाने का फैसला किया। इस तरह की गेंद पर कृष्णा को पहले भी सफलता मिली थी।
शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, “हम बस इस बात पर बात कर रहे थे कि यॉर्कर फेंकें या स्लोअर फेंकें। लेकिन, आप जानते हैं, हमने तय किया कि विकेट जैसा खेल रहा है, उसे देखते हुए, अगर आप अच्छी स्लोअर गेंद फेंकते हैं, तो उस पर बाउंड्री लगाना मुश्किल होगा।”
हुआ भी ऐसा ही। डेविड मिलर स्लोअर बाउंसर पर गच्चा खा गए। गेंद उनके बैट पर टच तक नहीं हुई और सीधा विकेट कीपर जोस बटलर के पास गई। बटलर ने तुरंत गेंद को विकेट की तरफ फेका और कुलदीप यादव को रन आउट कर मैच को अपने नाम किया। गुजरात ने 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें