कप्तान शुभमन गिल ने गिनाईं टीम इंडिया की खामियां, इन 2 खिलाड़ियों का लिया सीधा नाम

संक्षेप: टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर पहली बार वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। 37 साल का इंतजार न्यूजीलैंड ने भारत में वनडे सीरीज जीतने का समाप्त किया। कप्तान गिल ने टीम की खामियां गिनाईं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हुई तो भारतीय टीम के फेवरिट माना जा रहा था, क्योंकि भारत के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज थे। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में दमखम था। उधर, न्यूजीलैंड के पास अपने न तो प्रमुख बल्लेबाज थे और न ही टॉप के गेंदबाज, बावजूद इसके कीवी टीम ने भारत को घर में घुसकर खदेड़ दिया। 37 साल के इंतजार के बाद न्यूजीलैंड ने भारत की सरजमीं पर वनडे सीरीज जीती है। क्या भारत ने हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज में मिस किया? इसका जवाब शुभमन गिल ने ना में दिया और हार की असली वजह भी बताई।

शुभमन गिल ने सीरीज हारने के बाद इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम उन्हें सीरीज में हराने के लिए काफी अच्छी टीम थे, लेकिन उन्होंने हमें हरा दिया - चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग।" 2024 में न्यूजीलैंड ने 3-0 से भारत को टेस्ट सीरीज में भी हराकर इतिहास रचा था और 2026 में वनडे सीरीज में 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम की। रविवार को विराट कोहली के बल्ले से जरूर शतक आया, लेकिन ये हार में ही रहा, क्योंकि भारतीय टीम 338 रनों के टारगेट को चेज नहीं कर सकी और 296 रनों पर ढेर हो गई।

टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा चिंता का कारण ये था कि 11 से 40 ओवर के बीच में भारतीय टीम न तो गेंदबाजी में अपने ऊपर कंट्रोल दिखा पाई और न ही बल्लेबाजी में। 191 रन भारतीय टीम ने बीच के 30 ओवरों में लुटाए और सिर्फ एक विकेट हासिल किया। पूरी सीरीज की बात करें तो 90 ओवर में सिर्फ 8 विकेट भारत को मिले। औसत 68.37 और स्ट्राइक रेट विकेट लेने का 67.5 का था। इस दौरान कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की और दोनों ने ही खराब प्रदर्शन किया।

जडेजा इस सीरीज में एक भी विकेट नहीं ले पाए, जिससे उनकी कम होती बॉलिंग स्किल पर चिंता बढ़ गई। दूसरी ओर, कुलदीप ने 60 से ज्यादा के एवरेज और 50 के स्ट्राइक रेट से तीन गेम में तीन विकेट लिए। इस पर शुभमन गिल ने कहा, "कभी-कभी ऐसा होता है। कुलदीप (यादव), जिस तरह से वह पिछले कुछ सालों से बॉलिंग कर रहे हैं। वह हमेशा हमारे लिए स्ट्राइक बॉलर रहे हैं। यह बुरा है कि वह इस बार उतने विकेट नहीं ले पाए। यही वजह है कि इस तरह की सीरीज हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं।" जडेजा ने पिछले 5 मैचों में सिर्फ एक विकेट निकाला है।