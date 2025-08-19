शुभमन गिल को हल्के में नहीं ले सकते...हरभजन सिंह ने एशिया कप में चुनने की दी सलाह

हरभजन सिंह का मानना है कि भले ही हमारे पास अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं लेकिन शुभमन गिल को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गिल सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और उन्हें एशिया कप के लिए टीम में चुना जाना चाहिए।

पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को एशिया कप की टीम में शामिल किए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि उनमें क्रिकेट से इस सबसे छोटे प्रारुण के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं लेकिन गिल को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

टाइम्सऑफइंडिया.कॉम के साथ बातचीत में भज्जी ने कहा, 'हां, हमारे पास अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं लेकिन आप शुभमन गिल को हल्के में नहीं ले सकते। वह बहुत प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं जो किसी भी फॉर्मेट में ढल जाते हैं। वह हर फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं।'

भज्जी ने आगे कहा, ‘मेरी राय में वह टी20 खेल सकते हैं और यहां तक कि इस फॉर्मेट में अपना दबदबा दिखा सकते हैं। फैंस के तौर पर हम हर गेंद पर चौके और छक्के देखना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत है जो लंबी पारियां खेल सकें और जब जरूरत हो तब टीम को उबार सकें।’