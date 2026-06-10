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श्रेयस अय्यर को मिली कप्तानी तो पिता ने कुछ यूं मनाया जश्न, अब VIDEO जमकर हो रहा वायरल

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। श्रेयस को कप्तानी मिलने का जश्न पिता ने जोरदार अंदाज में मनाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा।

श्रेयस अय्यर को मिली कप्तानी तो पिता ने कुछ यूं मनाया जश्न, अब VIDEO जमकर हो रहा वायरल

बच्चों को जब कोई बड़ी कामयाबी मिलती है तो मां-बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। परिवार दिल खोलकर उस कामयाबी को सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा ही श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर ने भी किया। उन्होंने बेटे को भारतीय टी20 टीम की कप्तानी मिलने का जश्न अपने दोस्तों के साथ डांस करके मनाया। उनका डांस वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। 31 वर्षीय अय्यर को हाल ही में सूर्यकुमार यादव की जगह टीम का नियुक्त किया गया। सूर्या लंबे समय से बल्ले से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता था। वहीं, श्रेयस ने दिसंबर 2023 में आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था।

'पिता के लिए इससे बड़ी कोई ट्रॉफी नहीं'

श्रेयस के पिता के वायरल वीडियो पर क्रिकेट फैंस के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ''एक पिता के लिए दुनिया में इससे बड़ी कोई ट्रॉफी नहीं हो सकती कि उसका बेटा टीम इंडिया की कप्तानी करे। रूम में यह खुशी देखी जा सकती है।'' दूसरे ने लिखा, ''एक पिता के लिए अपने बेटे को सफल होते देखने से बड़ी कोई खुशी नहीं होती, यह वाकई बहुत खूबसूरत पल है।'' अन्य ने कहा, ''एक पिता को अपने बेटे को उसका सबसे बड़ा सपना पूरा करते हुए देखने की खुशी और गर्व की कोई तुलना नहीं। यह बहुत ही कमाल है।'' श्रेयस की अगुवाई में भारतीय टीम 26 जून से आयरलैंड में दो मैच और एक जुलाई से इंग्लैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी।

देखें वीडियो…

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श्रेयस ने इस तरह मजबूत दावा पेश किया

श्रेयस ने आईपीएल में अपनी शानदार कप्तानी और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। अय्यर ने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को खिताब दिलाया था, जबकि 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया। बल्लेबाजी में भी दो लगातार सफल सीजन ने उनके दावे को और मजबूत बनाया। यही कारण रहा कि चयन समिति ने सूर्यकुमार के उत्तराधिकारी के रूप में श्रेयस पर भरोसा जताया। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ''अगले टी20 वर्ल्ड कप में अभी पर्याप्त समय है। श्रेयस ने कप्तान रूपों में खुद को साबित किया है। केकेआर को खिताब दिलाने के अलावा उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए भी लगातार दो सफल सत्र खेले। वह टीम के दायरे से कभी बाहर नहीं थे, लेकिन संयोजन के कारण जगह नहीं बना पा रहे थे।'' अगरकर ने कहा कि पिछले दो सत्रों में सूर्यकुमार की लगातार गिरती फॉर्म ने उन्हें टी20 कप्तानी से हटाने के फैसले को प्रभावित किया।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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