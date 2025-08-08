श्रेयस अय्यर अब नहीं होंगे नजरअंदाज, टी20 के साथ होगी टेस्ट टीम में वापसी; चयनकर्ता जल्द लेंगे फैसला

2023 में आखिरी T20I और 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेलने वाले श्रेयस अय्यर को लगातार इन दो फॉर्मेट में नजरअंदाज किया जा रहा था, मगर अब लगता है कि उनका इंतजार खत्म होने को है। भारतीय वनडे टीम का अटूट हिस्सा रहने वाले श्रेयस अय्यर अब टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में वापसी कर सकते हैं।

हाल ही में हुए इंग्लैंड दौरे पर भी उन्हें नजर अंदाज किया गया था, मगर भारत को मिडिल ऑर्डर में उनके जैसे बल्लेबाज की कमी महसूस हुई। करुण नायर को नंबर-3, 5 और 6 पर मौके मिले, मगर 8 साल बाद टीम में वापसी करने के बावजूद वह फायदा नहीं उठा पाए।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अय्यर को भारत की टी-20 और टेस्ट टीम में वापस बुलाए जाने की संभावना है, जब चयनकर्ता अगस्त में संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप के लिए टीम चुनने के लिए मिलेंगे तब इसका फैसला लिया जा सकता है। एशिया कप 9 सितंबर से टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो अक्टूबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि, "हमें सभी फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर में अय्यर जैसी क्लास और अनुभव की जरूरत है। यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान कमी खली। चयनकर्ता जानते हैं कि अय्यर स्पिन गेंदबाजी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो घरेलू सीजन में अहम होगा, जिसमें चार टेस्ट मैच शामिल हैं - वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो-दो टेस्ट मैच।"

अय्यर को दलीप ट्रॉफी के लिए वेस्ट जोन की टीम में चुना गया है, जो 28 अगस्त से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेली जाएगी। गत चैंपियन होने के कारण सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वेस्ट जोन की टीम 4 सितंबर से टूर्नामेंट के सीधे सेमीफाइनल में खेलेगी।