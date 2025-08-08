Shreyas Iyer will no longer be ignor he will return to the Test team along with T20I selectors will take a decision soon श्रेयस अय्यर अब नहीं होंगे नजरअंदाज, टी20 के साथ होगी टेस्ट टीम में वापसी; चयनकर्ता जल्द लेंगे फैसला, Cricket Hindi News - Hindustan
श्रेयस अय्यर अब नहीं होंगे नजरअंदाज, टी20 के साथ होगी टेस्ट टीम में वापसी; चयनकर्ता जल्द लेंगे फैसला

2023 में आखिरी T20I और 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेलने वाले श्रेयस अय्यर को लगातार इन दो फॉर्मेट में नजरअंदाज किया जा रहा था, मगर अब लगता है कि उनका इंतजार खत्म होने को है। भारतीय वनडे टीम का अटूट हिस्सा रहने वाले श्रेयस अय्यर अब टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में वापसी कर सकते हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 07:27 AM
2023 में आखिरी T20I और 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेलने वाले श्रेयस अय्यर को लगातार इन दो फॉर्मेट में नजरअंदाज किया जा रहा था, मगर अब लगता है कि उनका इंतजार खत्म होने को है। भारतीय वनडे टीम का अटूट हिस्सा रहने वाले श्रेयस अय्यर अब टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में वापसी कर सकते हैं। हाल ही में हुए इंग्लैंड दौरे पर भी उन्हें नजर अंदाज किया गया था, मगर भारत को मिडिल ऑर्डर में उनके जैसे बल्लेबाज की कमी महसूस हुई। करुण नायर को नंबर-3, 5 और 6 पर मौके मिले, मगर 8 साल बाद टीम में वापसी करने के बावजूद वह फायदा नहीं उठा पाए।

ये भी पढ़ें:ऋषभ पंत एशिया कप से बाहर! फ्रैक्चर के चलते के चलते ये टेस्ट सीरीज भी करेंगे मिस

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अय्यर को भारत की टी-20 और टेस्ट टीम में वापस बुलाए जाने की संभावना है, जब चयनकर्ता अगस्त में संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप के लिए टीम चुनने के लिए मिलेंगे तब इसका फैसला लिया जा सकता है। एशिया कप 9 सितंबर से टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो अक्टूबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि, "हमें सभी फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर में अय्यर जैसी क्लास और अनुभव की जरूरत है। यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान कमी खली। चयनकर्ता जानते हैं कि अय्यर स्पिन गेंदबाजी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो घरेलू सीजन में अहम होगा, जिसमें चार टेस्ट मैच शामिल हैं - वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो-दो टेस्ट मैच।"

ये भी पढ़ें:पाक क्रिकेटर रेप के आरोप में UK में गिरफ्तार, पासपोर्ट जब्त; PCB ने किया सस्पेंड

अय्यर को दलीप ट्रॉफी के लिए वेस्ट जोन की टीम में चुना गया है, जो 28 अगस्त से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेली जाएगी। गत चैंपियन होने के कारण सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वेस्ट जोन की टीम 4 सितंबर से टूर्नामेंट के सीधे सेमीफाइनल में खेलेगी।

अय्यर पीठ की समस्या और खराब फॉर्म के कारण पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में टीम से बाहर होने के बाद से टेस्ट मैचों में टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि, निर्णयकर्ताओं का मानना है कि घरेलू क्रिकेट में खेलने में अनिच्छा जताने के बाद अनुबंध गंवाने के बाद से अय्यर ने सभी सही काम किए हैं। 30 साल के अय्यर रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए अच्छी फॉर्म में थे और पिछले सीजन में उन्होंने पांच मैचों में 68.57 की औसत से दो शतकों की मदद से 480 रन बनाए थे।

