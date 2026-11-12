श्रेयस अय्यर बनेंगे भारत के 29वें वनडे कप्तान, पहले ही मैच में करना चाहेंगे सचिन तेंदुलकर की बराबरी
श्रेयस अय्यर IND vs NZ चौथे वनडे में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले हैं। वह वनडे में टीम इंडिया की अगुवाई करने वाले 29वें खिलाड़ी बनेंगे। टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए गिल आखिरी दो वनडे नहीं खेलेंगे।
भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे शुक्रवार, 13 नवंबर को खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया की कप्तान श्रेयस अय्यर करते हुए नजर आएंगे। 19 नवंबर से शुरू हो रही 2 मैच की टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए नियमित कप्तान शुभमन गिल समेत कई खिलाड़ियों ने आखिरी दो वनडे से रेस्ट लेने का फैसला किया है। ऐसे में कप्तान की जिम्मेदारी अय्यर को सौंपी गई है। श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में मैदान पर उतरते ही भारत के 29वें वनडे कप्तान बनेंगे। अय्यर की नजरें बतौर कप्तान अपने डेब्यू मैच में सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी करने पर होगी।
सचिन तेंदुलकर एकमात्र भारतीय कप्तान
श्रेयस अय्यर से पहले 28 खिलाड़ी भारतीय वनडे टीम की कमान संभाल चुके हैं, जिसमें कपिल देव से लेकर सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे नामी खिलाड़ी हैं। कपिल देव की अगुवाई में भारत सबसे पहला 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, वहीं एमएस धोनी जिनकी कप्तानी में भारत 2011 में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। हालांकि इनमें से सिर्फ सचिन ही एकमात्र ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में शतक जड़ा था।
सचिन तेंदुलकर ने बतौर कप्तान अपना वनडे डेब्यू 28 अगस्त 1996 को श्रीलंका के खिलाफ किया था। अपने पहले ही मैच में उन्होंने शतक जड़ 110 रनों की पारी खेली थी। हालांकि भारत वह मैच हारा था।
अगर अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में शतक जड़ते हैं और भारत वह मैच जीतता है तो वह पहले ऐसे भारतीय वनडे कप्तान बनेंगे जो बतौर कप्तान डेब्यू मैच में टीम की जीत में शतक जड़ेंगे।
वनडे में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी और डेब्यू मैच में उनके रन
ए वाडेकर (67)
वेंकटराघवन (DNB)
बीएस बेदी (4*)
सुनील गावस्कर (4)
विश्वनाथ (5)
कपिल देव (49)
एस किरमानी (6*)
एम अमरनाथ (DNB)
रवि शास्त्री (50)
वेंगसरकर (8)
के श्रीकांत (11)
मोहम्मद अजहरुद्दीन (12)
सचिन तेंदुलकर (110)
अजेय जडेजा (50)
सौरव गांगुली (32)
राहुल द्रविड़ (6)
अनिल कुंबले (DNB)
वीरेंद्र सहवाग (43)
एमएस धोनी (DNB)
सुरेश रैना (37)
गौतम गंभीर (38)
विराट कोहली (2)
अजिंक्य रहाणे (34)
रोहित शर्मा (2)
शिखर धवन (86*)
केएल राहुल (12)
हार्दिक पांड्या (25)
शुभमन गिल (10)
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें