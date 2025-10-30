जानलेवा इंजरी से उबरे श्रेयस अय्यर का पहला रिएक्शन आया सामने, बोले- हर गुजरते दिन के साथ…
संक्षेप: श्रेयस अय्यर ने X पर लिखा कि मैं अभी रिकवरी की प्रक्रिया में हूं और हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होता जा रहा हूं। मुझे मिली सभी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए मैं बहुत आभारी हूं- यह वाकई मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे अपने विचारों में रखने के लिए धन्यवाद।
भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने जानलेवा इंजरी से उबरने के बाद पहला रिएक्शन दिया है। अय्यर ने X पर पोस्ट करते हुए फैंस का शुक्रियादा किया है जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया और प्राथनाएं की। बता दें, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई तीन मैच की वनडे सीरीज के दौरान वह ऐलेक्स कैरी का एक कैच पकड़ते हुए चोटिल हो गए थे। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट है कि इस चोट के चलते श्रेयस अय्यर दो महीने तक क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। चोट के कारण हुए आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए भारतीय बल्लेबाज़ का मेडिकल ऑपरेशन किया गया। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू से बाहर ले जाया गया था।
श्रेयस अय्यर ने X पर लिखा, “मैं अभी रिकवरी की प्रक्रिया में हूं और हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होता जा रहा हूं। मुझे मिली सभी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए मैं बहुत आभारी हूं- यह वाकई मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे अपने विचारों में रखने के लिए धन्यवाद।”
रेवस्पोर्ट्ज़ के अनुसार, अय्यर अगले दो महीनों तक क्रिकेट से बाहर रहेंगे, जिससे अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से भी उनका बाहर होना लगभग तय है।
हालांकि, जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए उनका भारत लौटना अनिश्चित है, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस की कमी होगी। इसका मतलब यह है कि अय्यर टी20 वर्ल्ड कप की योजना में अपनी जगह बनाने में शायद ही सफल हो पाएं, क्योंकि भारत जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेगा, जहां प्रबंधन फरवरी में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अपने अंतिम 15 खिलाड़ियों को घरेलू मैदान पर उतारना चाहेगा।