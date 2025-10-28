श्रेयस अय्यर को सिडनी में करानी पड़ी सर्जरी, आखिर उपकप्तान की कब होगी अस्पताल से छुट्टी?

संक्षेप: Shreyas Iyer Surgery: भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोटिल हो गए थे। अनुभवी बल्लेबाज फिलहाल सिडनी के अस्पताल में एडमिट है। अय्यर को सर्जरी करानी पड़ी है।

Shreyas Iyer Surgery: श्रेयस अय्यर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में एलेक्स कैरी का कैच पकड़ने के बाद गंभीर चोट लगी थी। चोट के चलते आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। उन्हें तिल्ली की चोट (स्प्लीनिक रप्चर) और पसली में चोट के कारण सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान अय्यर को लेकर अब एक अहम खबर सामने आई है। उन्हें सर्जरी करानी पड़ी है। यह छोटी सर्जरी थी, जो सफल रही। उन्हें गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी हालत स्थिर है। श्रेयस को एक हफ्ते में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस के करीबी सूत्रों ने बताया कि तिल्ली में लगी चोट के कारण सर्जरी की जरूरत थी। वह शनिवार को सिडनी वनडे में दौड़ते हुए कैच कंप्लीट करने के लिए आगे की ओर डाइव लगाते समय गिरे थे, जिससे उनकी तिल्ली फट गई। यह छोटी सर्जरी थी। हालांकि, अय्यर को कम से कम पांच दिन और संभवतः एक हफ्ते तक अस्पताल में रहना होगा। 30 वर्षीय श्रेयस मंगलवार से फोन कॉल्स का जवाब दे रहे हैं। वह स्थानीय दोस्तों द्वारा तैयार घर का बना खाना खा रहे हैं और यहां तक कि अपने रोजमर्रा के काम भी खुद ही कर रहे हैं।

बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उनकी चोट की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस की दैनिक प्रगति का आकलन करने के लिए उनके साथ सिडनी में हैं। शुरुआत में अय्यर के लगभग तीन सप्ताह तक खेल से बाहर रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह फिट होने में अधिक समय लग सकता है। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी श्रेयस की हालत पर अपडेट साझा किया। भारत को बुधवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। श्रेयस टी20 स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं।