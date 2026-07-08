पिछले 12 T20 मैचों में है कप्तान श्रेयस अय्यर का महाघटिया रिकॉर्ड, कप्तानी पर भी आ सकती है बात
श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर पिछले 12 टी20 मैचों में बुरी तरह फुस्स नजर आए हैं। पिछले एक दर्जन मैचों में से सिर्फ एक मैच में बतौर कप्तान टी20 मैच में जीत उन्हें नसीब हुई है। टीम इंडिया को भी पांच मैचों में लीड कर चुके हैं।
श्रेयस अय्यर इस समय भारत की टी20 टीम के कप्तान हैं। उन्हें एक ऐसी टीम की कप्तानी मिली है, जो कि लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने में सफल हुई थी। सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल तक कप्तान थे, लेकिन इसके बाद मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंप दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 12 टी20 मैचों में से सिर्फ एक ही मुकाबले में वे टीम को जीत दिला पाए हैं। टीम इंडिया के लिए तो अभी एक भी मैच उन्होंने नहीं जीता है।
टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करने से पहले वह आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स टीम की कप्तानी कर रहे थे। अगर आईपीएल के पिछले 7 और टीम इंडिया के लिए अब तक खेले 5 मैचों को मिलाकर देखें तो श्रेयस ने सिर्फ एक ही मैच पिछले एक दर्जन मैचों में से जीता है। 10 मुकाबले गंवाए हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। इन आंकड़ों को देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये कितने घटिया आंकड़े हैं। यही कारण है कि अब उनकी कप्तानी पर भी बात आ सकती है।
IPL से ही शुरू हो गया था हार का सिलसिला
दरअसल, आईपीएल 2026 के आखिरी 7 मैचों में कप्तानी करते हुए श्रेयस ने लगातार 6 मैच हारे थे और सातवें मैच में उन्हें जीत मिली थी। इसके बाद वे भारत की टी20 टीम की कप्तानी करने उतरे तो आयरलैंड से दो मैच लगातार हार गए, जो कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था। इसके बाद फिर टीम इंग्लैंड के दौरे पर पहुंची तो पहला मैच भले ही बारिश के कारण पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगले दो मैचों में शर्मनाक हार टीम इंडिया को झेलनी पड़ी। इस तरह टीम इंडिया के लिए पिछले 5 मैचों में से श्रेयस 4 मैच हार चुके हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है।
श्रेयस अय्यर का कप्तानी का रिकॉर्ड पिछले 12 टी20 मैचों
हार - 10
जीत - 1
बेनतीजा - 1
वैसे तो श्रेयस अय्यर का ट्रैक रिकॉर्ड कप्तान के तौर पर अच्छा है, क्योंकि वे एक बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं। कुल तीन बार आईपीएल फाइनल में अपनी टीमों को पहुंचा चुके हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रिकॉर्ड कप्तान के तौर पर ठीकठाक है, लेकिन पिछले 12 मैचों पर नजर डाल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को किसी अन्य कप्तानी के विकल्प की ओर देखना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम सीरीज हारने की कगार पर पहुंच गई है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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