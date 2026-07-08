Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पिछले 12 T20 मैचों में है कप्तान श्रेयस अय्यर का महाघटिया रिकॉर्ड, कप्तानी पर भी आ सकती है बात

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर पिछले 12 टी20 मैचों में बुरी तरह फुस्स नजर आए हैं। पिछले एक दर्जन मैचों में से सिर्फ एक मैच में बतौर कप्तान टी20 मैच में जीत उन्हें नसीब हुई है। टीम इंडिया को भी पांच मैचों में लीड कर चुके हैं।

पिछले 12 T20 मैचों में है कप्तान श्रेयस अय्यर का महाघटिया रिकॉर्ड, कप्तानी पर भी आ सकती है बात

श्रेयस अय्यर इस समय भारत की टी20 टीम के कप्तान हैं। उन्हें एक ऐसी टीम की कप्तानी मिली है, जो कि लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने में सफल हुई थी। सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल तक कप्तान थे, लेकिन इसके बाद मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंप दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 12 टी20 मैचों में से सिर्फ एक ही मुकाबले में वे टीम को जीत दिला पाए हैं। टीम इंडिया के लिए तो अभी एक भी मैच उन्होंने नहीं जीता है।

टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करने से पहले वह आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स टीम की कप्तानी कर रहे थे। अगर आईपीएल के पिछले 7 और टीम इंडिया के लिए अब तक खेले 5 मैचों को मिलाकर देखें तो श्रेयस ने सिर्फ एक ही मैच पिछले एक दर्जन मैचों में से जीता है। 10 मुकाबले गंवाए हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। इन आंकड़ों को देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये कितने घटिया आंकड़े हैं। यही कारण है कि अब उनकी कप्तानी पर भी बात आ सकती है।

ये भी पढ़ें:टीम इंडिया के इतिहास का सबसे काला दौर, पहली बार शर्म से झुका चैंपियंस का सिर

IPL से ही शुरू हो गया था हार का सिलसिला

दरअसल, आईपीएल 2026 के आखिरी 7 मैचों में कप्तानी करते हुए श्रेयस ने लगातार 6 मैच हारे थे और सातवें मैच में उन्हें जीत मिली थी। इसके बाद वे भारत की टी20 टीम की कप्तानी करने उतरे तो आयरलैंड से दो मैच लगातार हार गए, जो कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था। इसके बाद फिर टीम इंग्लैंड के दौरे पर पहुंची तो पहला मैच भले ही बारिश के कारण पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगले दो मैचों में शर्मनाक हार टीम इंडिया को झेलनी पड़ी। इस तरह टीम इंडिया के लिए पिछले 5 मैचों में से श्रेयस 4 मैच हार चुके हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है।

श्रेयस अय्यर का कप्तानी का रिकॉर्ड पिछले 12 टी20 मैचों

हार - 10

जीत - 1

बेनतीजा - 1

ये भी पढ़ें:5,3,9,2,4,5,2.., यह कोई मोबाइल नंबर नहीं, इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर है!

वैसे तो श्रेयस अय्यर का ट्रैक रिकॉर्ड कप्तान के तौर पर अच्छा है, क्योंकि वे एक बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं। कुल तीन बार आईपीएल फाइनल में अपनी टीमों को पहुंचा चुके हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रिकॉर्ड कप्तान के तौर पर ठीकठाक है, लेकिन पिछले 12 मैचों पर नजर डाल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को किसी अन्य कप्तानी के विकल्प की ओर देखना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम सीरीज हारने की कगार पर पहुंच गई है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Shreyas Iyer
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।