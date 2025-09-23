श्रेयस अय्यर का रहस्यमयी फैसला, इंडिया 'ए' की कप्तानी छोड़ मुंबई लौटे; आखिर क्या है वजह?

श्रेयस अय्यर को हाल ही में इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब खबर है कि वे ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। निजी कारणों के चलते श्रेयस इस मैच से हट गए हैं।

श्रेयस अय्यर को हाल ही में इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच में कप्तानी भी की। ये मैच ड्रॉ रहा, लेकिन अब खबर है कि श्रेयस अय्यर दूसरे मैच को मिस करने वाले हैं। वह निजी कारणों के चलते दूसरे यानी आखिरी मैच से अपना नाम वापस लेने वाले हैं। ऐसे में ध्रुव जुरेल या फिर रजत पाटीदार टीम के कप्तान हो सकते हैं, जो मुख्य रूप से अभी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं। रजत पाटीदार ने हाल ही में बतौर कप्तान दलीप ट्रॉफी जीती थी। आज यानी मंगलवार 23 सितंबर से ये चार दिवसीय मैच खेला जाना है। जुरेल को उस टीम का वाइस कैप्टन घोषित किया गया था।

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो यह अभी स्पष्ट नहीं है कि श्रेयसअय्यर ने मैच से नाम वापस क्यों लिया है, लेकिन मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वह 19 सितंबर को लखनऊ में संपन्न हुए पहले मैच में टीम की कप्तानी करने के बाद लखनऊ से मुंबई लौट आए हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपनी अनुपलब्धता की सूचना दे दी है। इस पर टिप्पणी के लिए उनसे तुरंत संपर्क नहीं हो सका।

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद श्रेयस अय्यर के मौजूदा एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। यहां तक कि वे रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको इंडिया ए का कप्तान बनाया गया। उधर, एशिया कप के लिए उनके चयन न होने पर मीडिया में खूब बहस हुई। वहीं, इंडिया ए के लिए पहले मैच में वह फ्लॉप रहे, जबकि मैच हाई स्कोरिंग था। हालांकि, अच्छी बात अब ये है कि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज दूसरे टेस्ट में खेलने वाले हैं, जिन्हें पहले ही इस मैच के लिए टीम में चुन लिया गया था।