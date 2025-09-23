Shreyas Iyer to miss 2nd four day game against Australia A due to personal reason Dhruv Jurel or Rajat Patidar may lead श्रेयस अय्यर का रहस्यमयी फैसला, इंडिया 'ए' की कप्तानी छोड़ मुंबई लौटे; आखिर क्या है वजह?, Cricket Hindi News - Hindustan
श्रेयस अय्यर का रहस्यमयी फैसला, इंडिया 'ए' की कप्तानी छोड़ मुंबई लौटे; आखिर क्या है वजह?

श्रेयस अय्यर को हाल ही में इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब खबर है कि वे ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। निजी कारणों के चलते श्रेयस इस मैच से हट गए हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 05:56 AM
श्रेयस अय्यर का रहस्यमयी फैसला, इंडिया 'ए' की कप्तानी छोड़ मुंबई लौटे; आखिर क्या है वजह?

श्रेयस अय्यर को हाल ही में इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच में कप्तानी भी की। ये मैच ड्रॉ रहा, लेकिन अब खबर है कि श्रेयस अय्यर दूसरे मैच को मिस करने वाले हैं। वह निजी कारणों के चलते दूसरे यानी आखिरी मैच से अपना नाम वापस लेने वाले हैं। ऐसे में ध्रुव जुरेल या फिर रजत पाटीदार टीम के कप्तान हो सकते हैं, जो मुख्य रूप से अभी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं। रजत पाटीदार ने हाल ही में बतौर कप्तान दलीप ट्रॉफी जीती थी। आज यानी मंगलवार 23 सितंबर से ये चार दिवसीय मैच खेला जाना है। जुरेल को उस टीम का वाइस कैप्टन घोषित किया गया था।

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो यह अभी स्पष्ट नहीं है कि श्रेयसअय्यर ने मैच से नाम वापस क्यों लिया है, लेकिन मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वह 19 सितंबर को लखनऊ में संपन्न हुए पहले मैच में टीम की कप्तानी करने के बाद लखनऊ से मुंबई लौट आए हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपनी अनुपलब्धता की सूचना दे दी है। इस पर टिप्पणी के लिए उनसे तुरंत संपर्क नहीं हो सका।

ये भी पढ़ें:CAB अध्यक्ष के तौर पर दादा की वापसी, ईडन गार्डन्स और T20 WC के लिए बनाया प्लान

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद श्रेयस अय्यर के मौजूदा एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। यहां तक कि वे रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको इंडिया ए का कप्तान बनाया गया। उधर, एशिया कप के लिए उनके चयन न होने पर मीडिया में खूब बहस हुई। वहीं, इंडिया ए के लिए पहले मैच में वह फ्लॉप रहे, जबकि मैच हाई स्कोरिंग था। हालांकि, अच्छी बात अब ये है कि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज दूसरे टेस्ट में खेलने वाले हैं, जिन्हें पहले ही इस मैच के लिए टीम में चुन लिया गया था।

इंडिया ए टीम इस प्रकार है

अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथर, यश ठाकुर, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज।

