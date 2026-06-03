सूर्यकुमार यादव की जगह कौन बनेगा नया टी20 कप्तान? श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा-संजू सैमसन रेस में

सूर्यकुमार यादव के कप्तानी के पद से हटने के बाद बीसीसीआई जल्द ही नए कप्तान का ऐलान कर सकता है। तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन कैंप्टेसी की रेस में सबसे आगे हैं।

सूर्यकुमार यादव को भारत की टी20 टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है। कैप्टेंसी के अलावा सूर्यकुमार यादव अब भारतीय टी20 स्क्वॉड का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यकुमार यादव को आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज से पहले टीम से बाहर कर दिया गया, जिससे नए कप्तान की नियुक्ति हो सके। हालांकि अभी तक बीसीसीआई की ओर से इस बदलाव को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सूर्यकुमार यादव के हटने के बाद अब श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा भारतीय टी20 टीम के कप्तान के तौर पर चुने जाने के लिए सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं।

उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया शीर्ष परिषद को इस बारे में जानकारी देंगे कि सूर्यकुमार को हटाने के मामले में राष्ट्रीय चयन समिति और मुख्य कोच गौतम गंभीर एकमत हैं या नहीं। यह साफ है कि अगर सूर्यकुमार को कप्तानी से हटाया जाता है तो लगभग 18 महीनों तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण उन्हें टीम में एक खिलाड़ी के तौर पर भी नहीं रखा जाएगा।

सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म बीसीसीआई के एक सूत्र ने बुधवार को पीटीआई से बताया, ''सूर्यकुमार को कप्तानी से हटाया जाना तय है। चयनकर्ता आईपीएल के आखिर तक इंतजार करना चाहते थे, ताकि यह देख सकें कि क्या वह अपनी पुरानी लय में लौट पाते हैं या नहीं। लेकिन, वह पूरी तरह से लय से बाहर दिखे। वह रन ही नहीं बना रहे थे बल्कि उनकी बल्लेबाजी में भी वह धार नहीं दिख रही थी। इसलिए अब एक कड़ा फैसला लेना जरूरी हो गया है।''

श्रेयर-तिलक के बीच रेस सूत्र ने कहा, ''चयनकर्ता उन्हें लंबी सूची से बाहर कर देंगे और उन्होंने संकेत दे दिया है कि सूर्यकुमार अब उनकी योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। '' सूत्र ने कहा, ''श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा अगले टी20 कप्तान बनने के दावेदार हैं। '' हालांकि कप्तानी का चुनाव इतना सीधा नहीं है। सूर्यकुमार के बाहर होने के बाद श्रेयस अय्यर एक स्वाभाविक पसंद लगते हैं। लेकिन एक अप्रत्याशित विकल्प तिलक हो सकते हैं, जिनके बारे में चयन समिति के कई सदस्यों का मानना ​​है कि अपनी उम्र को देखते हुए वह एक आदर्श उम्मीदवार हैं।

सूत्र ने कहा, ''तिलक को श्रीलंका में ए सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है, ताकि उनकी कप्तानी की काबिलियत को परखा जा सके। '' ऐसा समझा जाता है कि गंभीर को श्रेयस को लेकर कुछ आपत्तियां हैं जो 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे जब मौजूदा भारतीय मुख्य कोच टीम के मेंटोर थे। उस समय श्रेयस ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी काबिलियत को कम आंका जा रहा है और यह बात किसी की नजर से छिपी नहीं रही।