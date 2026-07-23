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आयरलैंड-इंग्लैंड सीरीज की नाकामियों पर श्रेयस अय्यर का बयान, कहा- नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए, मगर...

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जिम्बाब्वे दौरे से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में मिली हार के बारे में बात करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन इससे टीम एकजुट हुई है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। 

आयरलैंड-इंग्लैंड सीरीज की नाकामियों पर श्रेयस अय्यर का बयान, कहा- नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए, मगर...

भारत की टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर मानते हैं कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को आयरलैंड और इंग्लैंड में नाकामी मिली। भारतीय टीम पहली बार आयरलैंड से टी20 सीरीज हारी और फिर इंग्लैंड से भी लंबे समय के बाद टी20 सीरीज में मात खाई। एक भी मैच कप्तान के तौर पर अभी तक श्रेयस अय्यर ने नहीं जीता है, जो कि एक चैलेंज उनके लिए जिम्बाब्वे दौरे पर है। श्रेयस ने आज यानी 23 जुलाई से शुरू हो रही 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले कहा कि यूके दौरे पर नतीजे टीम के पक्ष में नहीं गए, लेकिन इससे टीम एकजुट हो गई।

जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली नाकामियों पर कहा, "निश्चित रूप से जैसा कि आप जानते हैं कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए, मगर इससे टीम एक-दूसरे के और करीब आ गई है। हम इस बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं कि हम आगे एक यूनिट के तौर पर कैसे खेलेंगे, खासकर अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ।"

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यह मुश्किल दौर है- श्रेयस

उन्होंने आगे पूरे यूके टूर को लेकर कहा, "हां, हमने भारत के बाहर तीन सीरीज खेली हैं और यह हमारे लिए और एक टीम के लिए भी बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि ऐसा मौका अक्सर नहीं मिलता और यह एक मुश्किल दौर है और आप जितनी जल्दी इस दौर से निकलेंगे, एक टीम के तौर पर आप उतने ही बेहतर होंगे और आखिर में आपको नतीजे भी मिलेंगे।" जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज में चैलेंज यह भी है कि कप्तान समेत कई खिलाड़ी सीधे इंग्लैंड से यहां पहुंचे हैं। एक दिन की प्रैक्टिस के बाद उन्हें मैच खेलना है और फिर एक दिन के रेस्ट के बाद लगातार दो दिन मैच खेलने हैं।

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टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से और इंग्लैंड में 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से हारकर यहां पहुंची है। इसके बाद वनडे सीरीज भी भारतीय टीम 2-1 से हारी, जिसमें श्रेयस अय्यर उपकप्तान थे। एक लीडर के तौर पर सबसे पहली चुनौती तो श्रेयस के लिए यही है कि कैसे भी पहली जीत दर्ज की जाए। हालांकि, टॉस के मामले में वे अब तक लकी साबित हुए हैं। एक भी टॉस उन्होंने गंवाया नहीं है, लेकिन टीम को जीत भी एक भी नहीं मिली है। श्रेयस ने माना है कि हम जितनी जल्दी इस खराब दौर से गुजरेंगे। उतनी जल्दी हम बेहतर होंगे और टीम को नतीजे मिलेंगे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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