आयरलैंड-इंग्लैंड सीरीज की नाकामियों पर श्रेयस अय्यर का बयान, कहा- नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए, मगर...
जिम्बाब्वे दौरे से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में मिली हार के बारे में बात करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन इससे टीम एकजुट हुई है, जो हमारे लिए अच्छी बात है।
भारत की टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर मानते हैं कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को आयरलैंड और इंग्लैंड में नाकामी मिली। भारतीय टीम पहली बार आयरलैंड से टी20 सीरीज हारी और फिर इंग्लैंड से भी लंबे समय के बाद टी20 सीरीज में मात खाई। एक भी मैच कप्तान के तौर पर अभी तक श्रेयस अय्यर ने नहीं जीता है, जो कि एक चैलेंज उनके लिए जिम्बाब्वे दौरे पर है। श्रेयस ने आज यानी 23 जुलाई से शुरू हो रही 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले कहा कि यूके दौरे पर नतीजे टीम के पक्ष में नहीं गए, लेकिन इससे टीम एकजुट हो गई।
जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली नाकामियों पर कहा, "निश्चित रूप से जैसा कि आप जानते हैं कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए, मगर इससे टीम एक-दूसरे के और करीब आ गई है। हम इस बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं कि हम आगे एक यूनिट के तौर पर कैसे खेलेंगे, खासकर अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ।"
यह मुश्किल दौर है- श्रेयस
उन्होंने आगे पूरे यूके टूर को लेकर कहा, "हां, हमने भारत के बाहर तीन सीरीज खेली हैं और यह हमारे लिए और एक टीम के लिए भी बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि ऐसा मौका अक्सर नहीं मिलता और यह एक मुश्किल दौर है और आप जितनी जल्दी इस दौर से निकलेंगे, एक टीम के तौर पर आप उतने ही बेहतर होंगे और आखिर में आपको नतीजे भी मिलेंगे।" जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज में चैलेंज यह भी है कि कप्तान समेत कई खिलाड़ी सीधे इंग्लैंड से यहां पहुंचे हैं। एक दिन की प्रैक्टिस के बाद उन्हें मैच खेलना है और फिर एक दिन के रेस्ट के बाद लगातार दो दिन मैच खेलने हैं।
टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से और इंग्लैंड में 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से हारकर यहां पहुंची है। इसके बाद वनडे सीरीज भी भारतीय टीम 2-1 से हारी, जिसमें श्रेयस अय्यर उपकप्तान थे। एक लीडर के तौर पर सबसे पहली चुनौती तो श्रेयस के लिए यही है कि कैसे भी पहली जीत दर्ज की जाए। हालांकि, टॉस के मामले में वे अब तक लकी साबित हुए हैं। एक भी टॉस उन्होंने गंवाया नहीं है, लेकिन टीम को जीत भी एक भी नहीं मिली है। श्रेयस ने माना है कि हम जितनी जल्दी इस खराब दौर से गुजरेंगे। उतनी जल्दी हम बेहतर होंगे और टीम को नतीजे मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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