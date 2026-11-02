टीम इंडिया ने जो 'जख्म' 32 महीनों में नहीं झेला, वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 5 महीनों में मिला
भारत ने न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज 3-2 से जीती। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने T20I में 5 महीनों में ऐसा 'जख्म' झेला, जो टीम को 32 महीनों में नहीं मिला था।
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की। भारत ने सीरीज के शुरुआती तीन मैच जीतने के बाद लगातार दो हार का सामना किया। न्यूजीलैंड ने हैमिल्टन में आयोजित पांचवें मैच में भारत को सात विकेट से मात दी। अय्यर को जून 2026 में कप्तान नियुक्त किया गया था, जिसके बाद से भारतीय टी20 टीम का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। उन्हें सूर्यकुमार यादव की जगह कमान सौंपी गई थी। सूर्या के नेतृत्व में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता लेकिन बल्ले से खराब फॉर्म के कारण उन्हें सिर्फ कप्तानी गंवानी पड़ी बल्कि टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया।
अय्यर की कप्तानी में 5 महीनों में मिला ये 'जख्म'
टीम इंडिया ने T20I में जो 'जख्म' 32 महीनों में नहीं झेला, वो अय्यर की कप्तानी में सिर्फ 5 महीनों में मिल गया। दरअसल, भारत ने सितंबर 2023 से मई 2026 के दौरान 68 T20I मैच खेले और सिर्फ 9 बार हार का मुंह देखा। वहीं, अय्यर के कप्तान बनने के बाद भारत ने जून 2026 से अब तक 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से 10 में हार झेली। उनकी कप्तानी में भारत ने 14 मैचों में जीत दर्ज की जबकि दो बेनतीजा रहा। बता दें कि 31 वर्षीय अय्यर टी20 इंटरनेशनल में एक साल में 10 मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तानहैं। एक साल में सबसे ज्यादा T20I मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर रोहित शर्मा हैं। उनकी अगुवाई में भारत ने 2022 में 29 T20I मुकाबले खेले थे, जिसमें से 8 में शिकस्त का सामना किया।
सीरीज समाप्त होने के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर?
न्यूजीलैंड टी20 सीरीज समाप्त होने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि यहां अलग-अलग परिस्थितियों में टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं लेकि गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार करने की जरूरत है। अय्यर ने कहा, ''हम गेंदबाजी तथा फील्डिंग में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। हमारी फील्डिंग थोड़ा ढीली रही लेकिन यह सीखने का शानदार अनुभव था। विदेश में आकर, न्यूजीलैंड में अलग-अलग परिस्थितियों और मैदानों पर खेलने से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। यह हमारे लिए सीखने का शानदार अवसर रहा।'' अय्यर की कप्तानी में किसी SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) देश में भारत ने पहली सीरीज जीती है। उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड में लगातार दो सीरीज में हार के साथ अपनी कप्तानी की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, ''शुरुआती तीन मैच ने हमारे लिए लय तय की। इसके बाद अंतिम दो मुकाबलों में मुझे लगा कि हम ऐसी स्थिति में थे जहां हम कुछ प्रयोग करना चाहते थे और खुद को थोड़ी अधिक चुनौती देना चाहते थे।''
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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